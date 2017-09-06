بتهمة اختلاس منح وتعويضات أساتذة مؤطرين

محاكمة إطارات بوزارة التربية في فضيحة اختلاس 13 مليار سنتيم

فتحت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة صبيحة أمس، قضية 34 متهما على رأسهم إطارات بوزارة التربية موظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فرع القبة وتيليملي بالعاصمة، بتهمة اختلاس منح وتعويضات أساتذة مؤطرين بالوزارة بقيمة 13 مليار سنتيم، خلال السنة الدراسية 2013-2014.

تأسّس في القضية كل من بريد الجزائر شرق الكائن مقره بباب الزوار، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تيليملي بالعاصمة كطرفين مدنيين، جراء الأضرار التي تكبّداها من الفضيحة المالية، فيما تغيّب ممثل الوزارة عن المحاكمة.

ويتابع في الملف 3 أشقاء موقوفين، ويتعلق الأمر ت. عبد الستار. ص محاسب إداري رئيسي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، عبد الرزاق. ص ، مكلف بالمخزن، عماد. ص ، موظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتيليملي، فضلا عن 31 متهما آخرين غير موقوفين أبرزهم محمد. د ، مدير الديوان فرع الجزائر العاصمة سابقا، و أحمد. ن عون محاسب بالديوان الوطني فرع القبة، و أنيسة. ص موظفة بمصلحة الاستقبال باتصالات الجزائر، محمد لمين ز إطار سابقة بوزارة التربية، محمد لمين. ز ، أمين مخزن بالديوان القبة، خالد. ك ، و إحسان. م مفتشة بمديرية الضرائب بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، تبييض عائدات الإجرام للمتهمين الثلاث الموقوفين، وتهم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية للمتهمين غير الموقوفين.