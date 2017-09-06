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بعد إعلان سفارة فرنسا بالجزائر عن فسخ العقد مع تي ال اس

طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018

  06 سبتمبر 2017 - 18:42   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018

أعلنت سفارة فرنسا بالجزائر في بيان أصدرته، أمس، عبر موقعها الإلكتروني أن المؤسسة الجديدة التي ستتكفل بمنح تأشيرات  شنغن  للجزائريين قادرة على دراسة ملفاتهم والاستجابة لطلباتهم في مدة لا تتعدى 15 يوما، لكن وفي انتظار امضاء عقد مع هذه المؤسسة الجديدة التي يتسنى الراغبون في السفر إلى فرنسا التسجيل عبر موقعها للحصول على مواعيد استلام التأشيرات، يواصل الجزائريون الاستعانة بموقع  تي ال اس-كونتاك  لإيداع طلباتهم والكائن مقره بإقامة صحراوي بأعالي العاصمة.

 

يرى المتابعون للموضوع أنه من غير الممكن أن تتدارك السفارة الفرنسية التأخر في دراسة ملفات الطالبين الجزائريين للتأشيرات والذي يقدر بـ 4 إلى 6 أشهر بل يتعداها، وهو ما قد ينذر بفوضى في التعامل مع الملفات التي تنتظر المعنيين مستقبلا، رغم ان السفارة الفرنسية بالجزائر وعدت بالتكفل ومنح الأولوية للحالات الاستعجالية في طريقة التعامل مع الطلبات ونفت ان يكون الأمر رغبة من السلطات الفرنسية في تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات للجزائريين.

فيما انتقد البعض الأخر الفرنسيين بسبب الثقة العمياء في خدمات مؤسسة  تي ال اس-كونتاكت  في مجال لم يكن بمقدورها التحكم فيه، حيث اتهمتها أطراف بالرشوة فيما تسبب في خلق نوع من العشوائية في التعامل مع دراسة مواعيد منح التأشيرات للجزائريين.

ز.ايت سعيد

 

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