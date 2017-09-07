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وزارة الداخلية: "سحب أزيد من 5 آلاف ملف ترشح للمحليات "

  07 سبتمبر 2017 - 12:40   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الداخلية: "سحب أزيد من 5 آلاف ملف ترشح للمحليات "

أوضح المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  عبد الرحمن صديني أن وزارة الداخلية شرعت في تطهير القوائم و الترتيبات اللوجستية في إطار التحضيرات للانتخابات المحلية،  مشيرا إلى أن  كل البطاقات مرقمنة و تتم معالجتها بأنظمة معلوماتية جد متطورة.

وصرح  عبد الرحمن صديني  هذا الخميس ان إجراءات تسهيلية اتخذت  لتسجيل المواطنين المقيمين في الأحياء الجديدة، و يجب عليهم طلب التسجيل قبل الآجال القانونية و المحددة بـ 13 سبتمبر الجاري، و من فاته التسجيل ستكون مراجعة سنوية عادية و هذا خلال شهر أكتوبر المقبل.

 وفيما يتعلق بالطعون،  أشار المتحدث  إلى أن الفترة ستفتح مباشرة بعد 13 سبتمبر بالنسبة للمراجعة الاستثنائية و ستستمر إلى غاية 6 أكتوبر بعد استنفاذ كل الإجراءات وفي حالة وجود أي اعتراضات كانت ستوجه إلى الهيئات القضائية المختصة، و آخر أجل سيكون 6 أكتوبر بالنسبة للهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات المحليات، أما الجالية في الخارج ستصوت عن طريق الوكالة. وأوضح  صديني أنه تم سحب الملفات كالتالي:  بالنسبة للانتخابات البلدية سحبت الأحزاب 4196 ملف و 194 بالنسبة للانتخابات الولائية و الأحرار سحبوا 157 ملف للانتخابات البلدية و 10 ملفات للولائية أما بالنسبة للتحالفات فهناك 92 ملف للانتخابات البلدية و ملف واحد سحب بعنوان المجلس الشعبي الولائي. و أشار المفتش العام  إلى أن سحب الملفات مستمر أما  آخر أجل للإيداع الترشيحات فقد حدد بـيوم 24 سبتمبر الجاري الساعة منتصف الليل، بعدها تبدأ فترة الطعون و الاعتراضات و التي ستستمر إجراءاتها إلى غاية 9 أكتوبر المقبل كآخر أجل بما فيها الفترة المخصصة للهيئات القضائية للنطق بالأحكام النهائية.

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