وزارة الداخلية: "سحب أزيد من 5 آلاف ملف ترشح للمحليات "

أوضح المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عبد الرحمن صديني أن وزارة الداخلية شرعت في تطهير القوائم و الترتيبات اللوجستية في إطار التحضيرات للانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن كل البطاقات مرقمنة و تتم معالجتها بأنظمة معلوماتية جد متطورة.

وصرح عبد الرحمن صديني هذا الخميس ان إجراءات تسهيلية اتخذت لتسجيل المواطنين المقيمين في الأحياء الجديدة، و يجب عليهم طلب التسجيل قبل الآجال القانونية و المحددة بـ 13 سبتمبر الجاري، و من فاته التسجيل ستكون مراجعة سنوية عادية و هذا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بالطعون، أشار المتحدث إلى أن الفترة ستفتح مباشرة بعد 13 سبتمبر بالنسبة للمراجعة الاستثنائية و ستستمر إلى غاية 6 أكتوبر بعد استنفاذ كل الإجراءات وفي حالة وجود أي اعتراضات كانت ستوجه إلى الهيئات القضائية المختصة، و آخر أجل سيكون 6 أكتوبر بالنسبة للهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات المحليات، أما الجالية في الخارج ستصوت عن طريق الوكالة. وأوضح صديني أنه تم سحب الملفات كالتالي: بالنسبة للانتخابات البلدية سحبت الأحزاب 4196 ملف و 194 بالنسبة للانتخابات الولائية و الأحرار سحبوا 157 ملف للانتخابات البلدية و 10 ملفات للولائية أما بالنسبة للتحالفات فهناك 92 ملف للانتخابات البلدية و ملف واحد سحب بعنوان المجلس الشعبي الولائي. و أشار المفتش العام إلى أن سحب الملفات مستمر أما آخر أجل للإيداع الترشيحات فقد حدد بـيوم 24 سبتمبر الجاري الساعة منتصف الليل، بعدها تبدأ فترة الطعون و الاعتراضات و التي ستستمر إجراءاتها إلى غاية 9 أكتوبر المقبل كآخر أجل بما فيها الفترة المخصصة للهيئات القضائية للنطق بالأحكام النهائية.