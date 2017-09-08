عيسى يؤكد نجاح موسم حج 2017

-أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى نجاح موسم حج 2017 بعد تقييم خطط العمل في مراكز البعثة مهنئا بالمناسبة أعضاءها على العمل الكبير الذي قاموا به رغم الصعوبات وزيادة عدد حجاجنا هذا العام.

واوضح الوزير عقب اجتماع تقييمي عقد الخميس بمكة المكرمة مع رؤساء فروع البعثة في نهاية موسم الحج انه تم تحقيق نتائج "جد ايجابية" وتحقيق الاهداف "التي اعلنا عليها رسميا في مخطط الحكومة وفي وسائل الاعلام اتجاه المواطنين

الجزائريين " .

واضاف الوزير عقب الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الحج والعمرة يوسف عزوزة ورئيس مؤسسة الطوافة للدول العربية بالسعودية قائلا "اهنئ اعضاء البعثة الذين قدموا عملا جبارا في العمل الجواري وفي المرافقة وفي التجاوب مع طلبات الحجاج مع كثرة عددهم بسبب ارتفاع حصة الجزائر الى 36000 حاج وضيق المساحة في المشاعر وخاصة منى "

وتابع ان "ان شهادة مؤسسة الطوافة على نجاح مهمتنا في مناسك الحج تؤكد اننا نجحنا في المهمة الموكلة الينا وهذا ليس فقط بالمعايير التي وضعناها نحن ولكن بتلك ايضا التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مضيفا ان بقوله " تلقينا التهاني والتشجيعات وجددنا العهد مع رئيس مؤسسة السعودية على مواصلة التحسين للمواسم المقبلة.

ومن جانب اخر اشار الوزير في تصريحه الصحفي الى تقاعس احد المطوفين من المؤسسة السعودية للطوافة في التكفل الجاد بحجاج جزايريين قائلا " ان بعض المطوفين من العربية السعودية لم يكونوا في مستوى التحدي وان مؤسسة الطوافة ستخذ اجراءات ضدهم كما ان وزارة الحج والعمرة السعودية اخذت الموضوع بحزم حقيقي وجاد " على حد قوله.

"لاحظتم البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية -يقول الوزير- حول ظروف بعض الحجاج"لجزائريين والخدمات المقدمة لهم على وجه الخصوص مشيرا الى ان " تفاعل السلطات السعودية ينم اولا على رابطة الاخوة الاكيدة الموجودة بين

الحجاج الجزائريين والموسسة وكذا بين الشعبين اضافة الى ارادة التعاون والتآلف والمضي قدما الى مستقبل مشرف".

وقال " ان الاخلالات لم تصل الى حد الفضيحة او الفتنة ولكنها عكرت صفوة الحاج الجزائري وشغلته عن عبادته وهذا لانسمح به نحن ولا اخواننا في السعودية الذين اتخذوا اجراءات صارمة بكل حزم وجدية من اجل اصلاح

الموضوع " .