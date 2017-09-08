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أويحيى يوجه نوابه بخصوص مخطط عمل الحكومة

الأرندي يتجاوز إبعاد بوشوارب واستخلافه ديسمبر المقبل

  08 سبتمبر 2017 - 20:21   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الوطني
الأرندي يتجاوز إبعاد بوشوارب واستخلافه ديسمبر المقبل

تجاوز المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، المجتمع صبيحة أمس، بمقره بالعاصمة، إبعاد وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوشوارب، من عضويته، في انتظار استخلافه بعضو آخر يعينه الأمين العام بموافقة المجلس الوطني الذي سينعقد شهر ديسمبر المقبل. 

 عقد المكتب الوطني للأرندي، أول اجتماع له بعد تنحية وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، ولم يتطرق الأمين العام للحزب، للقضية التي أثارت لغطا عبر الصحافة، في الوقت الذي سوق الحزب فكرة طلب الاعفاء الذي قدمه الوزير السابق للصناعة والمناجم. وظل كرسي بوشوارب شاغرا، وهو وضع لا يختلف عن الاجتماعات السابقة، التي كان يتغيب عن معظمها، وكانت تبريرات الحزب بانشغالاته في الحكومة، لكن اللافت أن بوشوارب لم يكن يحضر اجتماعات المكتب الوطني حتى بعدما أنهيت مهامه من الجهاز التنفيذي. ومن المنتظر أن يعقد التجمع الوطني الديمقراطي، اجتماع مجلسه الوطني العادي نهاية شهر ديسمبر أو جانفي المقبل، يقوم فيه الأمين العام باقتراح خليفة لعبد السلام بوشوارب ثم يعرض اختياره على المجلس الوطني ليوافق عليه. في السياق، استمع الأمين العام لتدخلات مطولة لأعضاء المكتب الوطني مثلما جرت عليه العادة، لا سيما فيما يتعلق بمخطط عمل الحكومة التي أصبح يقودها الأمين العام للحزب أحمد أويحيى. وقدم أويحيى توجيهات لنواب حزبه قبل نزوله للبرلمان لعرض مخطط عمله، وتقييم تحضيرات الانتخابات المحلية.  

 حكيمة ذهبي 

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