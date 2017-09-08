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في أول رد فعل رسمي... الناطق الرسمي باسم الخارجية:

«الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار»

  08 سبتمبر 2017 - 20:51   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
«الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار»

دعت الجزائر المجتمع الدولي، للتحرك لوقف المأساة الحاصلة في دولة ميانمار، إثر أعمال العنف الرهيبة التي تناقلت صورها مصادر إعلامية، مؤكدة أنها «باتت مصدر قلق كبير للجزائر». 

 أعربت الجزائر، الجمعة، في أول رد فعل رسمي لها عن مأساة مسلمي الروهينغا، عبر تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، عن «انشغالها العميق» إزاء أعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الإعلامية، والمرتكبة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار، داعية حكومة ميانمار إلى «حماية مواطنيها الروهينغا بشكل عاجل». وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أن «المآسي التي تجري في ميانمار بعيدا عن الأعين والتي يتعرض لها مسلمو الروهينغا بلغت درجة لا توصف من البشاعة حسب المعلومات التي تتناقلها العديد من المصادر الإعلامية»، مشددا على أن «هذا العنف يعد مصدر انشغال كبير» بالنسبة للجزائر. وأردف ذات المسؤول يقول في هذا الصدد إن «الجزائر تدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسليط الضوء على أعمال العنف هذه والقيام بدورها في حماية مواطنيها الروهينغا المسلمين». كما دعا في السياق ذاته، المجتمع الدولي إلى «تحرك عاجل في إطار مجلس الأمن الأممي والمحافظة السامية للاجئين لوضع حد للعنف الممارس ضد هؤلاء السكان والوقاية من مأساة إنسانية باتت محاورها ترتسم كل يوم أكثر».  وأعربت عدة دول ومنظمات دولية عن إدانتها واستنكارها لأعمال العنف والمجازر التي يرتكبها الجيش في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا في مقاطعة راخيني، وطالبت السلطات العليا في البلاد بوقفها ومحاسبة مرتكبيها، والامتثال للاتفاقات الدولية الداعية إلى حماية حقوق الإنسان. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريسي أعمال العنف التي شهدتها مقاطعة راخين في ميانمار ضد السكان الروهينغا المسلمين، مشيرا إلى أنها عرفت تصعيدا خطيرا، بسبب التمييز والفقر في تلك الولاية. 

 حكيمة ذهبي 

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