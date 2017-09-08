اقتحموا مخيماتهم وضاعفوا الزحام رغم عدم دفعهم مقابل الخدمات

حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة

اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، حجاجا جزائريين التحقوا بالبقاع المقدسة فرادى وآخرين بتأشيرات مجاملة إضافة إلى القادمين من أوروبا بإثارة المتاعب للحجاج النظاميين، واقتحام مخيمات البعثة دون دفع تكاليف الإيواء والأكل والنقل.

قال الوزير محمد عيسى إن «المسؤولية تقع على عاتق كثير من الجزائريين الذين جاؤوا فرادى وبتأشيرات مجاملة، وممن قدموا من أوروبا»، حيث حمّل في ندوة صحفية تقييمية لموسم الحج عقدها في البقاع المقدسة يوم الخميس، الذين أدوا مناسك الحج خارج البعثة مسؤولية خلق المتاعب للحجاج في البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن التحاق الحجاج الجزائريين الفرادى بحجاج البعثة الجزائرية ودخولهم إلى خيامهم زاد من الضيق والحرج على الجزائريين وفق تعبيره، وشدد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الأداء في الخيام الجزائرية، إذ قال إنه يقع علينا أن نرفع مستوى الصرامة في وجه التمييز بين جزائري دفع حقه في المخيم وبين وجزائري لم يدفع حقه في المخيم، وأكد بشأن هذه النقطة أنه سيناضل في الجزائر لإقناع الحكومة بأخذ المستحقات، في الجزائر، من هؤلاء الحجاج الفرادى، موضحا أنه لا يرى أي مانع أمام تقديم خدمات لهم حيث هم، لكن بمقابل مادي. وحول ما تداولته قنوات إعلامية خاصة عن أوضاع الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، أوضح الوزير الذي يعد المنسق العام لبعثة الحج الجزائرية، أن أغلبهم أحرار ولم يدفعوا سنتيما واحدا من أجل خدمات الأكل والمبيت والنقل، واعتبر ما راج في وسائل الإعلام كلاما يسيء إلى الجزائر، مؤكدا أن هذه الأخيرة في المقدمة من حيث إدارة بعثة الحج، حسب مقارنات عقدها مع بعثات دول أخرى، وأضاف «أريد أن تكون لدي وضعيات إدارية حقيقية أقدمها للدولة حينما أدخل، حتى نسد هذا الطريق الذي يشوش علينا النجاح»، في إشارة منه إلى قنوات خاصة جزائرية تناولت أوضاع الحجيج الجزائريين في البقاع المقدسة ومعاناتهم في ظل انخفاض مستوى الخدمات المقدمة لهم. ومن جهة أخرى، أحالت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي للوزارة، تمهيدا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية وعدد من المواقع الإلكترونية. وأكدت الوزارة أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها بعقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج، التي تتدرج بين غرامات مالية كبرى وصولا إلى الحرمان من مهنة الطوافة. ويضم مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة ممثلين لوزارة الداخلية والنيابة العامة، حيث يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها في نظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة.

زين الدين زديغة