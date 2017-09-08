ستعمل على دعم الحظيرة البيداغوجية التربوية

رفع مستوى تلاميذ الابتدائي من أهم محاور مخطط الحكومة في قطاع التربية

ركز مخطط الحكومة لتطوير قطاع التربية الوطنية على الشق البيداغوجي حيث سيتم التركيز على الطور الابتدائي بصفته المرحلة الأولى للتلاميذ في مسيرتهم الدراسية ورفع مستواهم في المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية، الرياضيات واللغات الأجنبية، مع تطوير نظام الامتحانات الرسمية الوطنية لاسيما امتحان نهاية الطور الابتدائي والبكالوريا ومواصلة تعميم التعليم التحضيري وتعليم الأمازيغية، والتربية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أمينة صحراوي