سيدخل مرحلة الإنتاج أكتوبر المقبل لرفع مداخيل الخزينة العمومية

سوق الغاز يتدعم بإنتاج 15 مليون متر مكعب يوميا بحاسي مسعود

من المرتقب أن تتدعم سوق الغاز الوطنية بشروع أكبر الحقول البترولية الجزائرية حاسي مسعود لأول مرة في إنتاج هذه المادة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من الطاقة الإنتاجية اليومية بين 10-15 مليون متر مكعب، مما يزيد من حجم الصادرات والعملة الصعبة أكثر لمواجهة تراجع عائدات توريد النفط الذي ظلت أسعاره متذبذبة تحت 55 دولارا للبرميل الواحد دون تسجيل أي تعاف يُذكر.

أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور على هامش زيارته التفقدية للمركز الصناعي الجنوبي بحاسي مسعود موقع إنجاز الشركة لمشروع الغاز الموجه للبيع، أن أكبر الحقول البترولية بالمنطقة سيشرع في غضون شهرين ولأول مرة في إنتاج الغاز بقدرة 10 ملايين متر مكعب في اليوم، مضيفا بقوله «بفضل ذكاء ومجهودات إطاراتنا ومهندسينا سنتمكن ولأول مرة من استرجاع كميات معتبرة من الغاز موجهة للبيع على مستوى حقل حاسي مسعود»، وهو ما يعد مشروعا هاما تتدعم به سوق الغاز الوطنية بديلا عن البترول، بعد تسجيل تواصل في انهيار أسعار النفط التي أصبحت لا تدر مداخيل معتبرة على الاقتصاد الوطني بعد تراجعها لأزيد من 50 بالمائة في غضون الـ 3 سنوات الماضية. ومن جهته، أوضح المدير الإقليمي على مستوى حاسي مسعود جيلالي نغموش علي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن حقل حاسي مسعود النفطي، أن سوناطراك قررت القيام باستخراج الغاز من هذا الحقل، نظرا إلى حجم استهلاكه الكبير الذي يقارب 150 مليار متر مكعب من الغاز، في إشارة منه إلى أن العائد من تصدير البترول ضعيف مقارنة بالغاز وهو ما يوجب عكس العملية لجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية، عبر إنتاج بين 10-15 مليون متر مكعب يوميا من الغاز النظيف الموجه للبيع، داعيا في الوقت نفسه مسؤولي المشاريع إلى دعم الورشة وتسريع الأشغال، قصد احترام آجال تشغيل هذه المحطة المرتقب في أكتوبر 2017. قام ولد قدور بعد ذلك بزيارة مديرية المخابر والخرائط المركزية للمنطقة، حيث أعرب عن ارتياحه للوسائل البشرية والمادية التي يحوزها هذا المركز والمخصصة، لا سيما للدراسات الجيو-فيزيائية والجيو-بترولية مشجعا مسؤوليه على الاتصال بالمخابر الأجنبية قصد الاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وفي الزيارة ذاتها أشرف ولد قدور على افتتاح وحدة استرجاع الغاز بقلالة بحاسي مسعود، حيث ستسمح باسترجاع 900 ألف متر مكعب يوميا من الغاز بما في ذلك 500 ألف متر مكعب للبيع و400 ألف متر مكعب للاستغلال، وهي الوحدة التي تندرج ضمن مشاريع سوناطراك لدعم إنتاج الغاز الموجه للتصدير. شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك على هامش افتتاح هذا المشروع الذي يفوق مبلغه 140 مليون أورو والمنجز من طرف شركة كونسورتيوم «أ.بي.بي ساربيي»، على ضرورة الدراسات ذات المردودية قبل إطلاق مشاريع المجمع. وفي السياق ذاته، أكد ولد قدور أن سوناطراك بصدد التحضير لمخطط العمل 2020-2030 الذي سيتكفل بجانب مردودية المشاريع وكذا إعداد نظام معلوماتي يسهل الاتصال واتخاذ القرار داخل المجمع، مضيفا أن هذا الموقع يعد إضافة إلى التقنيات الجديدة لاسترجاع الغاز ودراسة بعض مشاريع الصفائح الضوئية بقلالة التي يجب أن تدرس كذلك، أين حث الوزير ذاته مسؤولي المشاريع بدعم الورشة وتسريع الأشغال، قصد احترام آجال تشغيل هذه المحطة المرتقب في أكتوبر 2017.

مريم سلماوي