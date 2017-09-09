بعدما فشلت فكرة «التغيير يأتي من هنا» في 2012

أحزاب تائهة في سبيل إقناع الناخب بالمشاركة في المحليات

وجدت الأحزاب السياسية التي تجري حاليا مرحلة جمع التوقيعات للمشاركة في الانتخابات المحلية نفسها في حيرة من أمرها، بسبب التململ الذي أصاب مواقفها من القضايا الوطنية، وهو ما يجعل مهمة إقناع المواطن بالانتخاب صعبة، بعدما لم تنجح في انتخابات 2012 في التغيير الذي كانت تقول إنه يأتي من البلديات، لا سيما أن المسؤولية الكبيرة التي يتحملها منتخبوها السابقون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن.

تبحث مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية والولائية شعارات قريبة من تلك التي ترفعها الحكومة، كسبيل وحيد للنفاذ من الموقف الراديكالي الذي تبنته طيلة خمس سنوات من العهدة الانتخابية، حيث تبحث عن تبني التركيز على العلاقة بين المواطن والإدارة، وهو الاتجاه ذاته الذي التزم برنامج عمل الحكومة الجديدة بتطبيقه على أرض الواقع من خلال تحسين الخدمة العمومية. وتتقاسم الأحزاب جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا النفور الذي اكتسبه المواطن، ليس بسبب الأزمة المالية أو التقشف أو حتى أسباب سياسية تجاه الحكومة، ولكن لأن المنتخبين المحليين هم أول من يحتك به ويصنعون له ذلك الانطباع من السلطات العمومية، الذي يكون في غالب الأحيان سلبيا بسبب عدم الالتزام بالوعود التي يقدمونها خلال حملاتهم الانتخابية. في السياق ذاته، اختارت جبهة القوى الاشتراكية شعارا اجتماعيا تسيّر به حملتها في سبيل إقناع المواطنين بالتسجيل في القوائم الانتخابية وتمثل شعار الأفافاس الذي يحوز على الأغلبية عبر عدد من المجالس الشعبية البلدية في منطقة القبائل في الدعوة إلى الحفاظ على المبادئ الاجتماعية للدولة، تحت شعار «من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، من أجل عدالة اجتماعية أكبر، وتوزيع عادل للثروات من أجل تسيير مواطناتي»، وتهدف جبهة القوى الاشتراكية إلى إقناع المواطن بالتفريق بين المنتخب المحلي وبين الحكومة على العموم، باعتبار أن أقدم حزب معارض في الجزائر كان قد اعتمد على أن التغيير يأتي من القاعدة. وحاولت حركة مجتمع السلم تليين موقفها تجاه الحكومة بإدارة ظهرها لبقايا هيئة التشاور والمتابعة ووصفتهم بـ «المشوشين»، وهي التي كانت أحد أقطاب هذا التكتل الحزبي المعارض الذي ما زالت الأحزاب المتبقية منه تقود المعارضة وقد خرجت قبل أيام إلى الشارع وخلعت «حمس» عباءة المعارضة الراديكالية منذ تولي عبد المجيد مناصرة قيادة قاطرتها، وقد يكون ذلك في إطار حسابات استراتيجية لكسب أكبر قدر من الوعاء الانتخابي المحلي. بالنسبة لحزب «طلائع الحريات» لرئيسه علي فليس، فيكون أكثر حزب غير محسود خلال هذه الانتخابات، لأن رئيسه سيكون مجبرا على إقناع قواعد الحزب التي رفضت قرار المشاركة في المحليات، بعدما أقنعها سابقا بأسباب مقاطعة التشريعيات، دون الحديث عن إقناع الناخب الذي سيلاحظ تغييرا يصعب عليه فهمه في خطاب علي بن فليس خصوصا وحزب طلائع الحريات عموما.

حكيمة ذهبي