في إطار تشجيع تطوير المؤسسات المحلية

أويحيى يأمر باقتناء الطلبيات العمومية من الإنتاج الوطني

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء والولاة وكذا مسيري المجمعات الصناعية، بمنح الأولوية للمنتوج الوطني في اقتناء الطلبيات العمومية، لا سيما الجزائرية مائة بالمائة وبلوغ نسبة 25 بالمائة من العروض المقدمة.

شرع الوزير الأول في التنفيذ الفعلي للمادة 83 من نظام الصفقات العمومية، تجسيدا لما تضمنه مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يستهدف تشجيع المنتوج الوطني وإيلاء الأولوية له في المقتنيات الخاصة بالوزارات والطلبيات العمومية. وأصدر أويحيى تعليمة تحت رقم 13 مؤرخة في 7 سبتمبر 2017، وجهها إلى الوزراء والولاة وكذا مسيري المجمعات الصناعية العمومية، كلفهم فيها بالسهر في إطار الطلبيات العمومية على إعطاء الأفضلية للإنتاج من أصل جزائري، قد تصل إلى 25% من العروض الـمقدمة. وتندرج تعليمة الوزير الأول في إطار إرادة السلطات العمومية تشجيع تطوير المؤسسات الـمحلية، العمومية والخاصة أو الـمختلطة، إضافة إلى تعزيز جهود الحكومة من أجل تقليص فاتورة الواردات من السلع والخدمات. وقد وجهت إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي منظمات أرباب العمل، تعليمة تتعلق بدعم الإنتاج الوطني، كما طلب منهم العمل في نفس الوقت على حمل الـمتعاملين الخواص على وضعها حيز التنفيذ على أوسع نطاق. وتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الفارط وسيعرض على البرلمان بعد أسبوع، شقا هاما يتعلق بترقية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات في السوق المحلية، وقد أوضح أن مرحلة الانتقال أو أحيانا الانطلاق التي توجد عليها أغلب المؤسسات العمومية، الخاصة أو ذات الأصول المختلطة، تقتضي أن تستفيد منتجاتها من السلع والخدمات من الأولوية في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الضرورة الملحة للقيام بأسرع وقت ممكن باستعادة توازن ميزان المدفوعات عن طريق الصادرات خارج المحروقات لا سيما من خلال التقليل من الواردات تتيح فرصا جديدة للإنتاج المحلي للسلع والخدمات. وسبق للحكومة أن دعت المسيرين والآمرين بصرف الميزانية العمومية إلى اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم. كما يؤكد المخطط أن الحكومة ستواصل مسعاها الطوعي في مجال الضبط والتقليص من الواردات، من خلال اللجوء إلى المنتجات أولا إلى المنتجات تامة الصنع التي يقوم الإنتاج المحلي بتلبيتها.

حكيمة ذهبي