أويحيى يأمر باقتناء الطلبيات العمومية من الإنتاج الوطني

شريط الاخبار
أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة «الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار» ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية! بوتفليقة يعقد ثاني مجلس وزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018 رفع مستوى التنسيق الأمني بين روما والجزائر غلام الله أستاذي وما بيني وبينه غير قابل للاشتعال محاكمة إطارات بوزارة التربية في فضيحة اختلاس 13 مليار سنتيم القضاء الفرنسي يحاكم والدة داعشي من أصول جزائرية قُتل في سوريا وفاة 21 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة 222 قاصر جزائري دخلوا إسبانيا حراقة خلال 2016 نحو الإمضاء على اتفاق لإنشاء مصنع بيجو قبل نهاية السنة مسح أجزاء من ديون مؤسسات كناك وبأونساج أزمة المياه تتسبب في وقف الإنتاج بمصنع الحجار للحديد والصلب التهاب أسعار الموز بعد نفاذ الكوطة الأرسيدي يحسم قرار مشاركته في المحليات استفادة 10 آلاف طفل معوّز من المحافظ المدرسية المقتصدون يقاطعون بيع الكتب المدرسية ويشنّون إضرابا يوم 14 سبتمبر النيابة تلتمس عاما حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية المديرية العامة للحماية المدنية تسخر جهازا أمنيا خاصا وزارة التكوين المهني تكشف عن تخصصات جديدة هذه السنة الأولياء يقاطعون الدخول المدرسي في بلديات عديدة بتيزي وزو المطالبة بفتح نقاش وطني حول مراجعة قانون النقد والقرض بوتفليقة يؤكد أن الشعب الجزائري لا يستحق أن يعيش أزمة نهاية الثمانينات مرة أخرى توفير مليون و400 ألف كتاب للأطوار الثلاثة في وهران الحكومة تفكر في زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء لكبار المستهلكين موضوع المحافظة على البيئة حديث الساعة في العالم متعصبون مخالفون للمرجعية الوطنية وراء الاعتداءات على الأئمة زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمائة في أسعار المستلزمات المدرسية دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية بسبب توالي المناسبات عودة أول فوج من الحجاج الجزائريين اليوم سكنات الترقوي المدعم بصيغة جديدة قريبا وزارة الفلاحة تحصي 500 حالة تعفن بسبب عدم احترام شروط التبريد بن غبريت تدعو لمشاركة قوية في المحليات لاختيار أميار مناسبين نزيف في بيت سيدي السعيد الطلبة الجدد يحرمون من إجراء التحويلات في الفترة المحددة مشاريع قوانين حساسة تنتظر فصل النواب فيها الأحرار يكتسحون المحليات ويهددون عرش الأرسيدي والأفافاس بتيزي وزو حمس تعتبر الانتخابات المحلية فرصة لبناء مؤسسات شرعية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أويحيى يأمر باقتناء الطلبيات العمومية من الإنتاج الوطني

في إطار تشجيع تطوير المؤسسات المحلية

أويحيى يأمر باقتناء الطلبيات العمومية من الإنتاج الوطني

  09 سبتمبر 2017 - 19:17   قرئ 109 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يأمر باقتناء الطلبيات العمومية من الإنتاج الوطني

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء والولاة وكذا مسيري المجمعات الصناعية، بمنح الأولوية للمنتوج الوطني في اقتناء الطلبيات العمومية، لا سيما الجزائرية مائة بالمائة وبلوغ نسبة 25 بالمائة من العروض المقدمة. 

شرع الوزير الأول في التنفيذ الفعلي للمادة 83 من نظام الصفقات العمومية، تجسيدا لما تضمنه مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يستهدف تشجيع المنتوج الوطني وإيلاء الأولوية له في المقتنيات الخاصة بالوزارات والطلبيات العمومية. وأصدر أويحيى تعليمة تحت رقم 13 مؤرخة في 7 سبتمبر 2017، وجهها إلى الوزراء والولاة وكذا مسيري المجمعات الصناعية العمومية، كلفهم فيها بالسهر في إطار الطلبيات العمومية على إعطاء الأفضلية للإنتاج من أصل جزائري، قد تصل إلى 25% من العروض الـمقدمة. وتندرج تعليمة الوزير الأول في إطار إرادة السلطات العمومية تشجيع تطوير المؤسسات الـمحلية، العمومية والخاصة أو الـمختلطة، إضافة إلى تعزيز جهود الحكومة من أجل تقليص فاتورة الواردات من السلع والخدمات. وقد وجهت إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي منظمات أرباب العمل، تعليمة تتعلق بدعم الإنتاج الوطني، كما طلب منهم العمل في نفس الوقت على حمل الـمتعاملين الخواص على وضعها حيز التنفيذ على أوسع نطاق.  وتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الفارط وسيعرض على البرلمان بعد أسبوع، شقا هاما يتعلق بترقية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات في السوق المحلية، وقد أوضح أن مرحلة الانتقال أو أحيانا الانطلاق التي توجد عليها أغلب المؤسسات العمومية، الخاصة أو ذات الأصول المختلطة، تقتضي أن تستفيد منتجاتها من السلع والخدمات من الأولوية في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الضرورة الملحة للقيام بأسرع وقت ممكن باستعادة توازن ميزان المدفوعات عن طريق الصادرات خارج المحروقات لا سيما من خلال التقليل من الواردات تتيح فرصا جديدة للإنتاج المحلي للسلع والخدمات.  وسبق للحكومة أن دعت المسيرين والآمرين بصرف الميزانية العمومية إلى اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم. كما يؤكد المخطط أن الحكومة ستواصل مسعاها الطوعي في مجال الضبط والتقليص من الواردات، من خلال اللجوء إلى المنتجات أولا إلى المنتجات تامة الصنع التي يقوم الإنتاج المحلي بتلبيتها. 

 حكيمة ذهبي 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات