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استعملت فيها الحجارة والعصي وتسببت في إغلاق الطريق السريع

مناوشات عنيفة بين أفارقة وجزائريين في الدار البيضاء بالعاصمة

  09 سبتمبر 2017 - 19:21   قرئ 83 مرة   0 تعليق   الوطني
مناوشات عنيفة بين أفارقة وجزائريين في الدار البيضاء بالعاصمة

اندلعت مناوشات عنيفة بين رعايا أفارقة ومواطنين جزائريين بمنطقة الدار البيضاء شرق العاصمة ليلة الجمعة إلى السبت، واستمرت لقرابة ساعة من الزمن، واستعملت فيها العصي والهراوات والحجارة، كما تسببت في تعطيل حركة المرور على مستوى الطريق السريع الرغاية-بن عكنون على مستوى جسر المدينة الجديدة للدار البيضاء أو كما تسمى «الكونور»، حيث تحولت مثل هذه المناوشات والشجارات إلى سيناريو يطبع العديد من ولايات الوطن. 

تدخلت مصالح الدرك الوطني مرفوقة بالحماية المدنية مساء أول أمس على مستوى الطريق السريع في شطره المار على الدار البيضاء، قصد وضع حد لمواجهات عنيفة اندلعت في حدود التاسعة ليلا من السبت إلى الأحد، بين مهاجرين أفارقة مقيمين تحت جسر «الكونور» وشبان جزائريين، نجم عنها تعطيل حركة المرور بالطريق السريع خاصة أن الطرفين تبادلا التقاذف بالحجارة واستعملا العصي والهراوات، الأمر الذي دفع السائقين إلى تجنب المرور أمامهم واستعمال الرواق الثالث من ذات الطريق خوفا من إصابتهم أو تحطم سياراتهم وسط ذهول وتساؤلات كثيرة. وتحركت مصالح الدرك بعد أن قام مواطنون بإبلاغها عن المواجهات التي اندلعت، حيث تنقلت قرابة عشر سيارات للدرك من بينها مدنية رفقة مصالح الحماية المدنية لفك المواجهات والحيلولة دون أخذها منعرجا خطيرا، وكذا التكفل بالمصابين إن وجدوا، خاصة مع وجود أطفال هناك، في وقت يجهل سبب اندلاع هذه المواجهات التي باتت سيناريو يتكرر من فترة لأخرى بين الرعايا الأفارقة المقيمين عبر مختلف ولايات الوطن وجزائريين، بعد أن تسللوا من الصحراء قادمين من النيجر ومالي وغيرها من الدول الإفريقية هربا من الأوضاع الأمنية والأحوال المعيشية في دولهم. من جهتها، قالت مصالح الحماية المدنية في اتصال هاتفي بـ «المحور اليومي» إن المواجهات التي اندلعت بين رعايا أفارقة وجزائريين على مستوى الطريق السريع بالدار البيضاء ليلة الجمعة إلى السبت لم تسفر عن أية إصابات، وأشار خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام على مستوى ذات الهيئة بالجزائر العاصمة إلى أنهم قاموا بإرسال شاحنة لعين المكان، حيث توقفت هناك لبعض الوقت لتغادر فيما بعد نظرا لعدم تسجيل أية إصابات. أما سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري فرفضت في اتصال بـ «المحور اليومي» التعليق على الحادثة، واكتفت بالقول إن مصالحها قدمت المساعدة للمهاجرين الأفارقة قبل عيد الأضحى، وأشارت إلى أن الجانب الأمني من الملف يتوفر لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أما الشطر المتعلق بعمليات الترحيل فلدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، وختمت بالإشارة إلى أن دور منظمتها يتركز على تقديم المساعدة من إطعام واستشفاء. 

 زين الدين زديغة  

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