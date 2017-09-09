إيداع ملفات الترشح قبل 15 سبتمبر

وزارة التربية توظف متعاقدين مكلفين بمحو الأمية لحاملي الثالثة ثانوي

سيتمكّن المئات من الطلبة ذوي مستوى الثالثة ثانوي على الأقل أو شهادة معادلة لها أو شهادة تثبت إتقان المترشح للغة الأمازيغية من المشاركة في مسابقة التوظيف التي أعلن عنها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار التّابع لوزارة التربية الوطنية، وحدّد الدّيوان آخر أجل لإيداع المترشحين ملف المشاركة في المسابقة على مستوى الملحقات التابعة للديوان قبل تاريخ 15 سبتمبر 2017.

أعلن الديوان الوطني الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار التابع لوزارة التربية الوطنية، عن فتح مئات المناصب لتوظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وطبقا للمادة 04 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ماي 2008، الذي يحدد كيفية توظيف أعوان متعاقدين حدد الديوان الوطني لمحو الأمية شروط التوظيف، حيث يوظف المكلفون بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل ويوظف المكلف بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل وتوفرهم على المؤهل العلمي أو شهادة تثبت إتقانه للغة الأمازيغية. يشترط الديوان على المترشحين إيداع ملف على مستوى ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار قبل تاريخ 15 سبتمبر 2017 ويتكون من طلب خطي ونسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من الشهادة أو شهادة مدرسية مدة صلاحيتهما أقل من 03 أشهر، ووثيقة تثبت حالة المترشح إزاء الخدمة الوطنية وشهادتان طبيتان مدة صلاحيتها لا تتعدى 03 أشهر، بالإضافة إلى شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية وعقد الميلاد وشهادة عائلية للحالة المدنية وصك بريدي مشطب، وأشار الديوان إلى أن المناصب التي لا يتم تجديدها من طرف أصحابها يتم استغلالها لتوظيف متعاقدين جدد عند انتهاء موعد استلام الملفات بعد التاريخ المحدد. في السياق ذاته، استحدثت وزارة التربية فروع محو الأمية باللغة الأمازيغية في عدة ولايات، لا سيما الجزائر العاصمة ووهران وغرداية وبومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة وسطيف وباتنة، وستشمل العملية الولايات الأخرى تدريجيا لتغطية كامل التراب الوطني، وتنظم الوزارة كل سنة يوما بيداغوجيا لفائدة الأساتذة المكلفين بضمان دروس محو الأمية عبر بعض الولايات حسبما أكدته المحافظة السامية للأمازيغية التي سبق لها أن نشرت مع جمعية «اقرأ» كتابا خاصا بتعليم اللغة الأمازيغية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، واعتبرت المحافظة السامية الأمازيغية أن ترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين «أمر حيوي في مسار التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة» يساهم في إدماج ترقية الأمازيغية في أجندة العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدة أنها سترافق أكثر جمعية «اقرأ» في مجال تعليم اللغة الأمازيغية للكبار.

نبيل شعبان