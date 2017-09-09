الدخول الرسمي سيكون يوم 17 سبتمبر

مرحلة التسجيلات النهائية تنطلق اليوم بالمؤسسات الجامعية

تنطلق مرحلة التسجيلات النهائية عبر المستوى الوطني بالنسبة للطلبة الجدد اليوم، التي تمتد إلى غاية الـ 14 من الشهر الجاري، على أن يكون الدخول الرسمي يوم 17 سبتمبر، بعد الإعلان مباشرة عن نتائج التوجيهات بالنسبة للمقبولة منها التي انطلقت أمس.

من المنتظر أن يتوجه الطلبة الجدد اليوم، إلى المؤسسات الجامعية من أجل إجراء التسجيلات النهائية التي تعنى بتأكيد التوجيه بالنسبة للناجحين الجدد، حيث وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت تصرفهم الموقع، بالإضافة إلى المشرفين على العملية بالمدارس والجامعات وكذا المعاهد على المستوى الوطني، حيث تنطلق هذه المرحلة اليوم، وتنتهي بتاريخ الـ 14 من الشهر الجاري، وبمجرد الاطلاع على التوجيه أو التخصص الذي تم إرسال الطالب إليه يقوم هذا الأخير بتأكيد التسجيل النهائي بالمؤسسة التي تم توجيهه إليها مرفقا بالملف المخصص الذي يتضمن كشـف النقاط الأصلي للبكالوريا، صورتان ووصل دفع حقوق التسجيل، وبالتالي يكون الطالب قد انتهى من العملية بشكل نهائي، على أن يتم الدخول الرسمي يوم 17 سبتمبر، يأتي هذا بعد جملة المراحل التي مر بها الطالب بداية من التسجيل الأولى وصولا إلى تأكيد التسجيل، لتليها مرحلة التحويلات التي أثارت جدلا واسعا بسبب التعطل الذي يرافق الموقع كل سنة، وهو ما جعل التنظيمات الطلابية تطالب بضرورة العودة إلى النظام القديم.

أمينة صحراوي