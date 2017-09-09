قال إن النموذج الجديد للنمو مشروع ميت

بن فليس ينتقد خيارات حكومة أويحيى للخروج من الأزمة

انتقد المكتب السياسي لحزب «طلائع الحريات» الحلول التي تقترحها الحكومة الجديدة للمشاكل الاقتصادية، حيث لاحظ أن الحكومة تفتقد دوما لاستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة، كما أنها تواصل الاختباء وراء نموذج جديد للنمو ولعقد اجتماعي واقتصادي بقي مجرد مشروع ميت لمدة طويلة.

صرح الحزب في بيان أعقب اجتماع المكتب السياسي أمس، إن مشروع العقد الاجتماعي أعيد استخراجه، إثر نزاعات مصلحية، معتبرا أن الحكومة لا تبين الإجراءات المتخذة في إطار برنامج نشاطها في سياق اقتصادي صعب، وتحدث عن غياب مؤكد للرؤية الواضحة حول تمويل الاقتصاد والمشاريع، وبالنسبة للمكتب السياسي، فإن إعادة النظر في الاختيارات والقرارات المتخذة من طرف الحكومة السابقة، خاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات الثلاثة ذات الأولوية في تنويع الاقتصاد الوطني «تؤكد غياب استراتيجية اقتصادية»، كما سجل المكتب السياسي أن الخيارات الاقتصادية تتوالى بتعاقب الحكومات والوزراء بدون أي رابط بينها. في الشق الاجتماعي، قال الحزب إن «الوضع المتأزم الراهن المتزامن مع الدخول الاجتماعي سينعكس لا محالة على الطبقات الهشة من المجتمع، فاتحا المجال إلى هزات اجتماعية حتمية وما يترتب عنها من عواقب على أمن واستقرار البلد»، كما لاحظ حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن «مجال الحريات الفردية ما زال رهين خروقات للأحكام الدستورية والاتفاقيات الدولية، ومنها المساس بحرية إنشاء الجمعيات، وبالحق في التظاهر والتعبير الحر». جدد المكتب السياسي تضامنه مع كل الذين يناضلون من أجل حقوقهم الشرعية بوسائل سلمية، كما ندد بانهيار النشاط العمومي في مجالات عديدة كالتربية، السكن، الصحة، توفير المياه الصالحة للشرب وتسيير الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات. ترحم المكتب السياسي على أرواح أعوان الأمن شهداء الواجب، الذين سقطوا غدرا إثر التفجير الجبان الذي استهدف مقر الأمن الولائي بمدينة تيارت، وتقدم بتعازيه الخالصة إلى عائلات المرحومين، وجدد طلائع الحريات تنديده واستنكاره للأعمال الإرهابية الجبانة وأشاد بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في مكافحتهم للإرهاب.

حكيمة ذهبي