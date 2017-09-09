بن فليس ينتقد خيارات حكومة أويحيى للخروج من الأزمة

شريط الاخبار
أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة «الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار» ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية! بوتفليقة يعقد ثاني مجلس وزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018 رفع مستوى التنسيق الأمني بين روما والجزائر غلام الله أستاذي وما بيني وبينه غير قابل للاشتعال محاكمة إطارات بوزارة التربية في فضيحة اختلاس 13 مليار سنتيم القضاء الفرنسي يحاكم والدة داعشي من أصول جزائرية قُتل في سوريا وفاة 21 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة 222 قاصر جزائري دخلوا إسبانيا حراقة خلال 2016 نحو الإمضاء على اتفاق لإنشاء مصنع بيجو قبل نهاية السنة مسح أجزاء من ديون مؤسسات كناك وبأونساج أزمة المياه تتسبب في وقف الإنتاج بمصنع الحجار للحديد والصلب التهاب أسعار الموز بعد نفاذ الكوطة الأرسيدي يحسم قرار مشاركته في المحليات استفادة 10 آلاف طفل معوّز من المحافظ المدرسية المقتصدون يقاطعون بيع الكتب المدرسية ويشنّون إضرابا يوم 14 سبتمبر النيابة تلتمس عاما حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية المديرية العامة للحماية المدنية تسخر جهازا أمنيا خاصا وزارة التكوين المهني تكشف عن تخصصات جديدة هذه السنة الأولياء يقاطعون الدخول المدرسي في بلديات عديدة بتيزي وزو المطالبة بفتح نقاش وطني حول مراجعة قانون النقد والقرض بوتفليقة يؤكد أن الشعب الجزائري لا يستحق أن يعيش أزمة نهاية الثمانينات مرة أخرى توفير مليون و400 ألف كتاب للأطوار الثلاثة في وهران الحكومة تفكر في زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء لكبار المستهلكين موضوع المحافظة على البيئة حديث الساعة في العالم متعصبون مخالفون للمرجعية الوطنية وراء الاعتداءات على الأئمة زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمائة في أسعار المستلزمات المدرسية دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية بسبب توالي المناسبات عودة أول فوج من الحجاج الجزائريين اليوم سكنات الترقوي المدعم بصيغة جديدة قريبا وزارة الفلاحة تحصي 500 حالة تعفن بسبب عدم احترام شروط التبريد بن غبريت تدعو لمشاركة قوية في المحليات لاختيار أميار مناسبين نزيف في بيت سيدي السعيد الطلبة الجدد يحرمون من إجراء التحويلات في الفترة المحددة مشاريع قوانين حساسة تنتظر فصل النواب فيها الأحرار يكتسحون المحليات ويهددون عرش الأرسيدي والأفافاس بتيزي وزو حمس تعتبر الانتخابات المحلية فرصة لبناء مؤسسات شرعية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بن فليس ينتقد خيارات حكومة أويحيى للخروج من الأزمة

قال إن النموذج الجديد للنمو مشروع ميت

بن فليس ينتقد خيارات حكومة أويحيى للخروج من الأزمة

  09 سبتمبر 2017 - 19:40   قرئ 185 مرة   0 تعليق   الوطني
بن فليس ينتقد خيارات حكومة أويحيى للخروج من الأزمة

انتقد المكتب السياسي لحزب «طلائع الحريات» الحلول التي تقترحها الحكومة الجديدة للمشاكل الاقتصادية، حيث لاحظ أن الحكومة تفتقد دوما لاستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة، كما أنها تواصل الاختباء وراء نموذج جديد للنمو ولعقد اجتماعي واقتصادي بقي مجرد مشروع ميت لمدة طويلة. 

صرح الحزب في بيان أعقب اجتماع المكتب السياسي أمس، إن مشروع العقد الاجتماعي أعيد استخراجه، إثر نزاعات مصلحية، معتبرا أن الحكومة لا تبين الإجراءات المتخذة في إطار برنامج نشاطها في سياق اقتصادي صعب، وتحدث عن غياب مؤكد للرؤية الواضحة حول تمويل الاقتصاد والمشاريع، وبالنسبة للمكتب السياسي، فإن إعادة النظر في الاختيارات والقرارات المتخذة من طرف الحكومة السابقة، خاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات الثلاثة ذات الأولوية في تنويع الاقتصاد الوطني «تؤكد غياب استراتيجية اقتصادية»، كما سجل المكتب السياسي أن الخيارات الاقتصادية تتوالى بتعاقب الحكومات والوزراء بدون أي رابط بينها. في الشق الاجتماعي، قال الحزب إن «الوضع المتأزم الراهن المتزامن مع الدخول الاجتماعي سينعكس لا محالة على الطبقات الهشة من المجتمع، فاتحا المجال إلى هزات اجتماعية حتمية وما يترتب عنها من عواقب على أمن واستقرار البلد»، كما لاحظ حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن «مجال الحريات الفردية ما زال رهين خروقات للأحكام الدستورية والاتفاقيات الدولية، ومنها المساس بحرية إنشاء الجمعيات، وبالحق في التظاهر والتعبير الحر». جدد المكتب السياسي تضامنه مع كل الذين يناضلون من أجل حقوقهم الشرعية بوسائل سلمية، كما ندد بانهيار النشاط العمومي في مجالات عديدة كالتربية، السكن، الصحة، توفير المياه الصالحة للشرب وتسيير الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات. ترحم المكتب السياسي على أرواح أعوان الأمن شهداء الواجب، الذين سقطوا غدرا إثر التفجير الجبان الذي استهدف مقر الأمن الولائي بمدينة تيارت، وتقدم بتعازيه الخالصة إلى عائلات المرحومين، وجدد طلائع الحريات تنديده واستنكاره للأعمال الإرهابية الجبانة وأشاد بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في مكافحتهم للإرهاب. 

حكيمة ذهبي  

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات