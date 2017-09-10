أربع ملتقيات جهوية لتكوين أعضاء هيئة مـراقبة الانتخابات تحسبا للمحليات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد، معلنا عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني تنطلق هذا الأحد 10 سبتمبر في مستغانم و سكيكدة و يوم 13 في الوادي و في الجزائر العاصمة ، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاض

وأضاف عبد الوهاب دربال خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى و المداشر و في الأحياء و المدن ، قائلا إن جميع الصعوبات و الطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية ستحل محليا ، والتكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية