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حسبما أوردته جريدة لو سوار دالجيري

الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق!

  10 سبتمبر 2017 - 19:40   قرئ 240 مرة   0 تعليق   الوطني
الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق!

يخضع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون لتحقيقات واسعة بأمر من رئاسة الجمهورية -حسبما أوردته يومية  لوسوار دالجيري  أمس- بسبب بعض التجاوزات التي يكون قد ارتكبها، تتعلق الأولى بحصوله على عطلة لمدة 15 يوما رغم أنه لم يمر على تعيينه على رأس الوزارة الأولى سوى 3 أشهر فقط، إضافة إلى تلك القرارات  الشعبوية  التي اتخذها وتسببت في احتقان شعبي كاد أن يأخذ أبعادا خطيرة.

 

حسب نفس الجريدة فإن عبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه في أواخر أوت الماضي، قد اختار لنفسه عطلة لمدة 15 يوما دون إخطار مصالح رئاسة الجمهورية، وتوجه من منطقة  كوت دازور  التي كان سيقضي فيها عطلته الصيفية إلى تركيا رفقة رجال أعمال مثيرين للجدل، من بينهم المدعوان  عليلات  و بلهوشات  وآخر معروف باسم  كريم الحوتة ، التقى فيها برجال أعمال أتراك بصفة غير رسمية دون إخطار مصالح رئاسة الجمهورية، ثم توجه إلى مولدافيا التي تعد إحدى دويلات تبييض الأموال للمافيا الأوروبية رفقة المدعو  كريم الحوتة ، ويعاب على تبون أن أغلب رجال الأعمال الأتراك الذي التقى بهم مقربون من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعروف بميولاته لحركة الإخوان المسلمين العالمية.

ولن تتوقف التحقيقات مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، حسب ذات الصحيفة التي تعد من الجرائد ذات المصداقية الكبيرة لدى الرأي العام الوطني وتتميز بالسبق الصحفي فيما يخص نشر بعض المواضيع خصوصا خلال فترة تولي عبد المجيد تبون مسؤولية وزارة السكن والعمران، حيث أشارت التحريات الأولية إلى قيام هذا المسؤول بإنشاء شركات موازية لتلك التي فازت بصفقات إنجاز السكنات بمختلف الصيغ، من بينها الشركات التركية والشركات الصينية، ويتزامن هذا مع تصريح نائب حزب جبهة القوى الاشتراكية  الأفافاس  شافع بوعيش الذي أكد عبر صفحته في الموقع التفاعلي  فايسبوك  أنه يملك قائمة رجال أعمال اختارهم عبد المجيد تبون في إطار إجراءات منح رخص الاستيراد، أي أن هذا الأخير قد اختار قائمة مستوردين مقربين منه للظفر بالرخص التي شرعت الحكومة في إقرارها في عهد الراحل بختي بلعايب. وقد تزامنت عطلة تبون مع موجة الحرائق التي اجتاحت البلاد، وحينها علق كثير من المواطنين بأنه في الوقت الذي كان تبون يستمتع فيه رفقة أفراد من عائلته بزرقة مياه  كوت دازور ، كان مئات من المواطنين يكتوون بالنيران التي اجتاحت مرتفعات جيجل والمدية ومنطقة القبائل والونشريس والطارف، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بتسيير الملف، ليضطر بدوي إلى قطع عطلته السنوية.

ويبقى الرأي الوطني ينتظر ما ستكشفه التحقيقات، لوضع حد للّبس الذي شاب أسباب إقالة تبون والضجة التي أثارها بسبب ما وصفهم برجال الأعمال المخالفين.

أحمد ناصر

 

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