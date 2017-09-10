بن غبريت تعد بتطبيق مخطط مارشال لفرض الانضباط

وزارة التربية تحصي أزيد من 4200 أستاذ غائب و53 مدرسة مغلقة

قرابة 03 ملايين تلميذ استفادوا من منحة المعوزين المقدرة بـ 3000 دينار

أحصت وزارة التربية الوطنية 4216 أستاذ لم يلتحقوا بمناصب عملهم منذ بداية السنة الدراسية، كما لم تباشر 53 مؤسسة عملها بعد بسبب التحويلات إلى هياكل تربوية جديدة نتيجة عمليات إعادة الإسكان الأخيرة، وبخصوص مجانية الكتب المدرسية والمطعم المدرسي، فقد استفاد منها نحو 3 ملايين تلميذ، و1.3 مليون تلميذ تحصلوا على أدوات مدرسية مجانا، بالإضافة إلى تمكين 2.8 تلميذ من المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دينار.

أكدت بن غبريت أن وزارة التربية الوطنية ستطبق خلال السنة الدراسية الجارية ما أطلقت عليه اسم مخطط مارشال حقيقي والذي بوشر فيه العام الماضي لمواجهة ظاهرة إعادة السنة، واصفة النسبة الوطنية لإعادة السنة بالمرتفعة خصوصا على مستوى المتوسط، معتبرة أنه لا يمكن أن تكون هناك مدرسة نوعية إلا بوجود أساتذة مكونين تكوينا متخصصا وتكوينا متواصلا واللذان سيشكلان العمود الفقري للقطاع، مضيفة أن الأمر يتعلق بمواجهة الصعوبات التي تتعقب التلميذ وأنه سيتم دعم الأساتذة بـ دلائل منهجية لتمكينهم من التكفل بشكل خاص بالصعوبات التي يواجهها التلميذ. من جهة أخرى، وبخصوص نسبة غياب المؤطرين لدى استئناف الدروس، أشارت بن غبريت إلى أن 4216 أستاذ لم يلتحقوا بمناصبهم من مجموع 500 ألف أستاذ مضيفة أن 104 ألف أستاذ جديد سجلوا حضورهم، وفيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ داخل الأقسام، أوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة التي تخص أساسا المدن الكبرى على غرار وهران، الجزائر شرق وبومرداس، مشيرة إلى أن 5.67 بالمائة فقط من الأقسام البيداغوجية تشهد اكتظاظا في الصف المدرسي، مؤكدة أنه من أصل نحو 27 ألف مؤسسة تم إحصاؤها عبر التراب الوطني، لم تقم 53 منها بفتح أبوابها، أي نسبة 0.1 بالمئة وذلك راجع لعدة أسباب لاسيما تحويل التلاميذ إلى هياكل تربوية جديدة نتيجة عمليات إعادة الإسكان الأخيرة، وأكدت الوزيرة أنه سيتم الإعلان بعد يومين عن رزنامة الامتحانات والعطل.

وكشفت الوزيرة لدى تطرقها إلى مسالة الكتاب المدرسي، عن طبع أزيد عن 65 مليون كتاب منها 30 عنوانا جديدا، مشيدة بقرار الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتنويع مجالات التوزيع المؤسسات المدرسية، المكتبات والصالونات المتخصصة على المستوى الوطني. وبعد التذكير بمجانية الكتاب والمطعم المدرسي لصالح نحو 3 ملايين تلميذ، قالت إنه تم هذه السنة منح أدوات مدرسية مجانا لنحو 1.3 مليون تلميذ، مشيرة إلى تقديم المنحة المدرسية التي تقدر بـ 3000 دينار لصالح 2.8 مليون تلميذ معوز، وفي سؤال حول الجدل الذي أثاره محو عبارة بسم الله من بعض الكتب المدرسية الذي اعتبرته بن غبريت أنه لا أساس له ، قالت الوزيرة إن استعمال البسملة إجباري في كتب التربية الإسلامية، وأنه في الماضي لم تكن هذه الأخيرة واردة في كافة الكتب المدرسية.