لقاء مع الأحزاب اليوم بقصر الحكومة

أويحيى يبعث الحوار مع الطبقة السياسية

يعقد الوزير الأول أحمد أويحيى لقاء مع الأحزاب السياسية اليوم، في إطار التحاور مع الشركاء السياسيين المعلن عنه في مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بعد اللقاء الذي انعقد مع الشركاء الاجتماعيين قبل قرابة أسبوعين.

يستكمل أحمد أويحيى الاستراتيجية التي شرع فيها سابقه عبد المجيد تبون، من خلال التحاور مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيعقد اليوم لقاء مع الأحزاب السياسية، لكن مقتصرا على تلك التي تمثل الأغلبية البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولم يستدع الوزير الأول سوى حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية. وستكون هذه الأحزاب ممثلة بالأمناء العامين ورؤسائها وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية الخاصة بكل منها. وتمثل هذه الخطوة تجسيدا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وينتظر أن يحال على البرلمان للنقاش يوم الخميس المقبل، حيث لم يختلف في هذا المحور بالذات عما جاء في مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى تحقيق الإجماع الوطني فيما يخص الحلول المقترحة من قبلها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، كما ستستمع إلى مقترحاتها بهذا الخصوص. كما يمكن أن تكون مبادرة أويحيى التي تختلف نوعا ما عمّا كان ينوي تبون القيام به إعادة بعث لفكرة التحالف الرئاسي بالتزامن مع عرض مخطط عمل حكومته، وكذا الحملة السياسية التي تقوم بها قوى المعارضة وتمكنت من شغل الساحة السياسية بها. وتعول الحكومة بالموازاة مع إعداد الميزانية العامة للدولة التي ستبحث من خلالها عن مخارج جبائية جديدة إلى مواجهة شح الموارد المالية، وقد يكون ذلك عبر فرض ضرائب مباشرة على المواطن، لكن الظاهر أنها لن تكون كذلك مع إعلانها مخرجا آخر يتمثل في الاستدانة الداخلية لتمويل الميزانية وكذا استكمال المشاريع المتوقفة.