تحسبا للانتخابات المزمع إجراؤها نوفمبر المقبل

برمجة أربعة ملتقيات لتكوين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات

أكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية، قصد التوصل إلى التحضير الجيد للانتخابات المحلية، وكشف في ذات السياق عن تنظيم أربعة ملتقيات تكوينية وطنية على شكل ندوات جهوية تنطلق بداية من 10 سبتمبر الجاري.

أوضح رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات -الذي حل ضيفا على القناة الأولى- أن الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية باعتبارها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر إضافة إلى الأحياء والمدن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن جميع الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في الانتخابات تُحلّ محليا، وبالتكوين الموحد يمكن التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء القيام بعملية التحضير للعملية الانتخابية. وأضاف عبد الوهاب دربال أن الشفافية والنزاهة تمثلان الغاية السامية لوجود الهيئة، باعتبارها تمتلك إمكانات ذات وسائل مؤقتة، لأنها حديثة النشأة وسترافق الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملكه. داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، باعتبار أن الانتخابات يشارك فيها كثير من الناس، ولأنها في خدمة الصالح العام والمواطنين، حيث قال إن القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وقد تم بعد الانتخابات التشريعية، وهو يضم مجموعة من الملاحظات إضافة إلى مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات ، وذكر المسؤول الأول عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194، يلزم بالتكوين لأعضاء الهيئة وكذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم بذلك، وبالتالي برمج تكوينهم سنة 2018، وهي سنة مخصصة للتكوين. وكشف في ذات السياق عن دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات، مشيرا إلى أن الشركاء حلفاء، لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء.

ووعد دربال بمراجعة العديد من المسائل، منها قانون الانتخابات ذاته، حيث إن المراجعة تكون بحوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار، وأبرز ذات المتحدث أن جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات ستكون محليا، حيث كانت في الانتخابات التشريعية 52 دائرة انتخابية، منها 48 دائرة في كل ولاية، إضافة إلى 4 دوائر انتخابية في الخارج، أما عدد الأحزاب المشاركة في قرابة 48 دائرة في كل ولاية فبلغ 60 حزبا، على خلاف محليات 2017.