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طالب مناضليه بدفع اشتراكات الانخراط

تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات

  10 سبتمبر 2017 - 19:44   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات

هدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية  أفانا  موسى تواتي بالاستقالة من الحزب في حال عدم التزام مناضليه باحترام القانون الأساسي للحزب، وكذا دفع اشتراكات الانخراط كما هو معمول به سابقا، يحدث كل هذا قبل أيام قليلة عن نهاية عملية جمع التوقيعات في الولايات التي قرر الدخول فيها لخوض غمار الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها نهاية شهر نوفمبر.

 

أكد موسى تواتي لـ  المحور اليومي ، أمس، أنه سيضطر إلى تقديم استقالته على الفور في حال عدم التزام مناضلي حزبه بالقانون الأساسي للحزب وكذا بدفع اشتراكات الانخراط، لأن الأغلبية الساحقة منهم تتهرب من دفعها، فضلا عن عدم احترام الخط السياسي للحزب باعتباره حزبا معارضا، مشيرا إلى أنه لن يستمر في خداع ومراوغة الشعب بالدفاع عن حقوقهم، في حين أن مناضليه لا يحترمون أسس الحزب. وأبرز رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنه تلقى -إلى حد اللحظة- وعودا من طرف مناضليه باحترام القانون الأساسي وخط الحزب إضافة إلى دفع الاشتراكات، وفي حال عدم الوفاء بوعودهم فإنه سيقدم استقالته على الفور دون تردد، يحدث هذا قبل أيام قليلة عن انتهاء عملية جمع التوقيعات لخوض الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 من شهر نوفمبر الداخل حسبما أعلنته وزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. وللإشارة فقد أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية دخول الانتخابات المحلية في 43 ولاية، وتمكن إلى حد اللحظة من جمع التوقيعات في 35 ولاية فقط، في انتظار استكمال العملية في الولايات الأخرى خلال الأيام المقبلة، كما وعد الرجل الأول في الحزب بتسطير برنامج انتخابي واعد، يتناول فيه مختلف الجوانب كالشق الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى المحاور الأخرى، من أجل إخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية التي آل إليها نتيجة انخفاض أسعار البترول.

وللتذكير، كان رئيس حزب  أفنا  قد دخل في إضراب عن الطعام مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي الفارط، احتجاجا على النتيجة الضعيفة التي حققها، حيث تحصل على مقعد واحد في البرلمان، وطالب حينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإعادة النظر في نتائج التشريعيات نظرا للتزوير الذي حصل -حسبه- في بعض مكاتب الاقتراع، مقدما حينها أكثر من مائة دليل.

نادية حدار

 

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