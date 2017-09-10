طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحسم القضية

حمس تدعو الخارجية لتحرّك دبلوماسي أكثر فعالية في قضية الروهينجا

دعت حركة مجتمع السلم، الخارجية الجزائرية إلى تحرك دبلوماسي أكثر فعالية يرقى إلى مستوى الجزائر وسمعتها وواجبها نحو المسلمين في قضية الروهينجا، كما طالبت الرأي العام الجزائري بمزيد من التفاعل للتعريف بالقضية، مشيرة إلى مبادرتها بمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل تدخل فعال لحسم الموضوع.

أكدت حركة مجتمع السلم أنها تتابع الأخبار والصور التي تنقل مأساة مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان المستمرة منذ عقود من الزمن، جراء ما تقوم به حكومة بورما خاصة في الحملات الأخيرة التي انطلقت منذ 25 أوت 2017، المتمثلة في القتل والتعذيب، والحرق والتنكيل بالجثث لعشرات الآلاف من الضحايا، فضلا عن التهجير لمئات الآلاف من السكان من مساكنهم وفرارهم نحو بنغلاديش. واستنكرت الحركة الجرائم البشعة في حق مسلمي بورما، معتبرة ما يجري عنصرية دينية بغيضة وجرائم ضد الإنسانية تستدعي ردع مرتكبيها ومحاسبتهم، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين. كما دعت حمس الرأي العام الجزائري إلى مزيد من التفاعل تعريفا بالقضية إضافة إلى تكثيف حملات النصرة والدعم إعلاميا وسياسيا، فيما طالبت الجمعيات الخيرية بالمسارعة إلى حملات الإغاثة وتكثيفها للتخفيف من معاناة اللاجئين منهم في بنغلاديش. وأشارت حركة مجتمع السلم إلى أن دور الخارجية الجزائرية ما زال ضعيفا تجاه مسلمي الروهينجا، ولا يرقى إلى مستوى الجزائر وسمعتها وواجبها نحو المسلمين، حيث طالبت بتحرك دبلوماسي أكثر فعالية. وذكرت الحركة في بيانها أنها بادرت بمراسلة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والرئيس التركي بصفته رئيس الدورة، لمطالبتهم بالتدخل الفاعل والحاسم لإنهاء الأزمة.

ودعت حمس في ذات السياق المجتمع الدولي عموما ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خصوصا إلى تدخل عاجل وحاسم يحمي حقوق هذه الأقلية ويعاقب الحكومة وجيشها ومليشياتها، كما طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك السريع والفعال لنصرة هؤلاء المسلمين المستضعفين سياسيا ودبلوماسيا وإغاثيا، مستنهضة ضمائر عقلاء العالم من أجل هبّة تضامن إنسانية مع الروهينجا، ووقوفا مع حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الشعوب والجماعات في الحياة والحفاظ على هويتها.

نادية حدار