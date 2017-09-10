فيما سينصّب بولقرون مستشار إعلاميا له

بوحجة ينصب بوروينة مديرا للإعلام بالبرلمان

نصّب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة مختار بوروينة مديرا للإعلام والاتصال بالغرفة السفلى للبرلمان أمس، خلفا لسميرة قبلي التي أنهيت مهامها شهر جوان المنصرم.

بدأ بوروينة مشواره الصحفي بمجلة الوحدة التي كانت لسان حال الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، ثم ساهم بكتابات في عدد من الجرائد من بينها المحور اليومي، ليتحول بعد ذلك إلى العمل السياسي، حيث انتخب ميرا لبلدية سيدي امحمد بالعاصمة في العهدة الانتخابية 2007 -2012، عن حزب جبهة التحرير الوطني.

في نفس الإطار، سيتم تنصيب مدير جريدة صوت الأحرار نذير بولقرون في منصب مستشار بالمجلس الشعبي الوطني نهاية هذا الأسبوع حسبما أكدته مصادر مطلعة من المجلس.