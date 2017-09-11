توظيف2000 مكون جديد عبر المؤسسات التكوينية هذه السنة

شريط الاخبار
تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق! وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة وزارة التربية تحصي أزيد من 4200 أستاذ غائب و53 مدرسة مغلقة تنصيب 437 شاب في مناصب دائمة بمصنع سوفاك غليزان أويحيى يبعث الحوار مع الطبقة السياسية الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب أنتربول يشطب اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين بوحجة ينصب بوروينة مديرا للإعلام بالبرلمان قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط الإطاحة بأربعة أشخاص آخرين لهم علاقة باعتداء تيارت بورصة الأورو تلتهب بعد قرارات الحكومة وتخوفات من تأزم الوضع الاقتصادي حمس تدعو الخارجية لتحرّك دبلوماسي أكثر فعالية في قضية الروهينجا برمجة أربعة ملتقيات لتكوين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة «الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار» ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية! بوتفليقة يعقد ثاني مجلس وزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018 رفع مستوى التنسيق الأمني بين روما والجزائر غلام الله أستاذي وما بيني وبينه غير قابل للاشتعال محاكمة إطارات بوزارة التربية في فضيحة اختلاس 13 مليار سنتيم القضاء الفرنسي يحاكم والدة داعشي من أصول جزائرية قُتل في سوريا وفاة 21 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة 222 قاصر جزائري دخلوا إسبانيا حراقة خلال 2016 نحو الإمضاء على اتفاق لإنشاء مصنع بيجو قبل نهاية السنة مسح أجزاء من ديون مؤسسات كناك وبأونساج أزمة المياه تتسبب في وقف الإنتاج بمصنع الحجار للحديد والصلب التهاب أسعار الموز بعد نفاذ الكوطة الأرسيدي يحسم قرار مشاركته في المحليات استفادة 10 آلاف طفل معوّز من المحافظ المدرسية المقتصدون يقاطعون بيع الكتب المدرسية ويشنّون إضرابا يوم 14 سبتمبر النيابة تلتمس عاما حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية المديرية العامة للحماية المدنية تسخر جهازا أمنيا خاصا وزارة التكوين المهني تكشف عن تخصصات جديدة هذه السنة الأولياء يقاطعون الدخول المدرسي في بلديات عديدة بتيزي وزو المطالبة بفتح نقاش وطني حول مراجعة قانون النقد والقرض بوتفليقة يؤكد أن الشعب الجزائري لا يستحق أن يعيش أزمة نهاية الثمانينات مرة أخرى توفير مليون و400 ألف كتاب للأطوار الثلاثة في وهران
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. توظيف2000 مكون جديد عبر المؤسسات التكوينية هذه السنة

توظيف2000 مكون جديد عبر المؤسسات التكوينية هذه السنة

  11 سبتمبر 2017 - 11:20   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
توظيف2000 مكون جديد عبر المؤسسات التكوينية هذه السنة

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم عن توظيف حوالي ألفي مكون جديد خلال هذا العام عبر كل المؤسسات التكوينية

وأبرز مباركي في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن هذا التوظيف وإن كان سيسد فراغ المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد ، فإنه سيلبي الحاجة الملحة للتكوين في التخصصات الجديدة المستحدثة عبر كامل التراب الوطني وفي المؤسسات التي سيتم فتحها لأول مرة هذا العام ،مضيفا أن التأطير البيداغوجي يصل حاليا إلى 27 ألف مكون يستفيدون من نظام تكويني متواصل عبر 6مؤسسات تكوينية وطنية

وفي سياق حديثه عن مكانة التعليم والتكوين المهنيين في سياسة الحكومة قال مباركي إن هذه الاهمية تبرز في مخطط الحكومة الذي سيعرض أمام نواب الشعب قريبا بالنظر إلى دوره الفعال في التطورالاقتصادي و الصناعي من جهة  ومساهمته في تعزيز منظومة التكوين والتعليم في بلادنا التي تلبي الحاجة في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة مشيرا إلى أن شبكة التعليم المهني تضم  1230مؤسسة تكوينية وأكثر من 120 معهد متخصص لتكوين التقنيين السامين.وأشارالمتحدث في السياق ذاته إلى أن المؤسسات التكوينية تستقبل سنويا من 600إلى 700الف شاب في مختلف التخصصات وهي التخصصات التي يتم مراجعتها ضمن مدونة التكوين بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين. هذه المدونة -يقول وزير القطاع- تأخذ بعين الإعتبار تطوير المهن والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجال الصناعة والاقتصاد بشكل عام. وفي هذا الخصوص يتم العمل على تطوير الشراكة مع القطاع الاقتصادي لتحديد حاجياتهم  ومعرفة التخصصات الواجب تطويرها وإقحام المتعاملين الاقتصاديين حتى في مضمون التكوين.وأبرز الوزير من جانب آخر أهمية التعليم والتكوين المهنيين في الحياة العملية قائلا" 60بالمائة من حاملي مشاريع أونساج هم خريجو مؤسسات التكوين و 93بالمائة من خريجي مراكز التكوين يحصلون على مناصب شغل في أقل من سنة واحدة بعد التخرج"

وضع تنظيم جديد لمسار التعليم المهني

وعن جديد الدخول المهني 2017-2018 المرتقب في الـ 24 سبتمبر الجاري أكد مباركي بأنه سيتميز بتطبيق التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني من أجل استجابة أفضل للاحتياجات والطلب.وأضاف الوزير أن هذا التنظيم الجديد يتمحور حول استبدال شهادة التعليم المهني درجة أولى و درجة ثانية وكذلك الشهادة العليا للتعليم المهني بشهادة التعليم المهني التي تتوج الطورالثاني من التعليم المهني.ونبه مباركي إلى أن هذا المسار موجه لتلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم الثانوي ويرغبون في هذا المسار من التعليم و كذلك إلى  التلاميذ الذين أعيد توجيههم في السنة الأولى من التعليم

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات