إلتحاق فتيات أشبال الأمة لأول مرة يميز افتتاح السنة الدراسية الجارية

تميز افتتاح يوم الأحد السنة الدراسية 2018/2017 بمدارس أشبال الأمة المتواجدة بعدد من ولايات الوطن, بالتحاق ولأول مرة, الفتيات بهذه المؤسسات التي تعنى بتكوين أجيال من الاطارات ذات المستوى الرفيع

و بهذه المناسبة التحق بمدرسة أشبال الأمة لوهران حوالي 56 شبلة في السنة الأولى من الطور الثانوي من العديد من ولايات الناحية الغربية على غرار معسكر وتلمسان والنعامة وعين تموشنت و كذا وهران, فيما التحق 78 شبلا جديدا بالصفوف الدراسية حسبما ذكره لوأج رئيس مكتب الإيصال و التوجيه بالمدرسة الملازم الأول حمدود أبو بكر.ووصف قائد المدرسة العقيد أومدور محمد, ظروف انطلاقة الموسم الدراسي الجديد ب"المثالية" و "الجيدة", مؤكدا أن كل التلاميذ تحصلوا على كتبهم وأدواتهم المدرسية ومحافظهم قبل بداية الدرس الافتتاحي حتى يشرعوا في العمل بجدية

و من جهة اخرى, أكد قائد مدرسة أشبال الأمة "محمد عمار" بولاية تيارت العقيد محمد حناني في كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي ان "المسؤولية ملقاة على عاتق قيادة وإطارات المدرسة والطاقم التربوي المنتدب في سبيل الرقي بمستوى التعليم وتحقيق نتائج باهرة تعكس الإمكانيات المسخرة".و على صعيدا اخر, التحق بمدرسة أشبال الأمة الشهيد "محمد قورين" بالأغواط حوالي 260 شبل جديد في السنة الأولى متوسط بعد اجتيازهم مسابقة الانتقاءي كما أوضح قائد المدرسة العقيد يحوي عز الدين

و من جهته, أكد الرائد كبير رضا قائد بالنيابة لمدرسة أشبال الأمة الشهيد "زميط حمود" بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الغاية المنشودة من خلال تعليم الأشبال هي "تكوين المورد البشري الكفء الذي يعتبر اللبنة الأولى و الأساسية لتنشئة جيل بجودة علمية رفيعة المستوى للالتحاق بمختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي مشبعين بروح المسؤولية و حب الوطن متمسكين بمبادئ أول نوفمبر".وأضاف الرائد كبير أن تحقيق هذا الهدف نابع من "حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للرفع من مستوى التكوين و التلقين و التدريب النوعي للمدرسة من خلال توفير الهياكل البيداغوجية للشبل وتأطيره بطاقم تربوي و إداري فعال"

و من جهة اخرى, اوضح قائد مدرسة أشبال الأمة (مرحبة المتوسط) ببلدية المطارفة (12 كلم شرق المسيلة) على أن كل الظروف مواتية لتمكين الأشبال المسجلين بها من التفوق في الدراسة .وأوضح العقيد حميد شلابي قبل إعلانه عن افتتاح السنة الدراسية 2017 / 2018 بأن الظروف البيداغوجية ممثلة في طاقم التكوين خصوصا الأساتذة ا والطاقم الخاص بالإسناد ممثلا في ضباط المدرسة تمكن من التكفل بالأشبال على أكمل وجه ضمانا كما قال- لتكوين نوعي يسمح بتفوق الأشبال طوال مسارهم الدراسي. كما تميز الموسم الدراسي 2018/2017 بالنسبة لمدرسة أشبال الأمة "محمد أبركان" بمدينة باتنة بتسجيل أول دفعة لمستوى السنة الرابعة متوسط حسب ما أكده اليوم الأحد لـ/وأج قائد المدرسة العقيد خميسي كموش.وأوضح المتحدث على هامش انطلاق الموسم الدراسي هذه بأن المدرسة على موعد في نهاية الموسم الدراسي الجاري مع اجتياز فئة من أشبالها لشهادة التعليم المتوسط مضيفا بأن المدرسة كانت تتوفر في السابق على السنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط فقط .و ببشار التحق 568 تلميذا بمقاعد الدراسة بمدرسة أشبال في إطار الدخول المدرسي 2017 /2018 حيث أشرف على الاحتفال الرسمي الخاص بهذه المناسبة قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء سعيد شنقريحة