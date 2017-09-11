تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى

شريط الاخبار
تواتي يهدد بالاستقالة من أفانا قبل أيام عن نهاية جمع التوقيعات الوزير الأول السابق تبون محل تحقيق! وزارة الصناعة تنظم متلقى لإطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بالمتيجة وزارة التربية تحصي أزيد من 4200 أستاذ غائب و53 مدرسة مغلقة تنصيب 437 شاب في مناصب دائمة بمصنع سوفاك غليزان أويحيى يبعث الحوار مع الطبقة السياسية الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب أنتربول يشطب اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين بوحجة ينصب بوروينة مديرا للإعلام بالبرلمان قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط الإطاحة بأربعة أشخاص آخرين لهم علاقة باعتداء تيارت بورصة الأورو تلتهب بعد قرارات الحكومة وتخوفات من تأزم الوضع الاقتصادي حمس تدعو الخارجية لتحرّك دبلوماسي أكثر فعالية في قضية الروهينجا برمجة أربعة ملتقيات لتكوين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة «الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار» ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية! بوتفليقة يعقد ثاني مجلس وزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018 رفع مستوى التنسيق الأمني بين روما والجزائر غلام الله أستاذي وما بيني وبينه غير قابل للاشتعال محاكمة إطارات بوزارة التربية في فضيحة اختلاس 13 مليار سنتيم القضاء الفرنسي يحاكم والدة داعشي من أصول جزائرية قُتل في سوريا وفاة 21 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة 222 قاصر جزائري دخلوا إسبانيا حراقة خلال 2016 نحو الإمضاء على اتفاق لإنشاء مصنع بيجو قبل نهاية السنة مسح أجزاء من ديون مؤسسات كناك وبأونساج أزمة المياه تتسبب في وقف الإنتاج بمصنع الحجار للحديد والصلب التهاب أسعار الموز بعد نفاذ الكوطة الأرسيدي يحسم قرار مشاركته في المحليات استفادة 10 آلاف طفل معوّز من المحافظ المدرسية المقتصدون يقاطعون بيع الكتب المدرسية ويشنّون إضرابا يوم 14 سبتمبر النيابة تلتمس عاما حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية المديرية العامة للحماية المدنية تسخر جهازا أمنيا خاصا وزارة التكوين المهني تكشف عن تخصصات جديدة هذه السنة الأولياء يقاطعون الدخول المدرسي في بلديات عديدة بتيزي وزو المطالبة بفتح نقاش وطني حول مراجعة قانون النقد والقرض بوتفليقة يؤكد أن الشعب الجزائري لا يستحق أن يعيش أزمة نهاية الثمانينات مرة أخرى توفير مليون و400 ألف كتاب للأطوار الثلاثة في وهران
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى

تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى

  11 سبتمبر 2017 - 14:20   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى المعنيين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تركيبة "تعكس واقع المجتمع الجزائر بتنوعه و ثراءه"، حسب ما أكده رئيس الهيئة، بوعبد الله غلام الله

و تضم القائمة أستاذتين و ممثلين عن المذهب الإباضي فضلا عن نخبة من الباحثين الجامعيين، حيث تأتي هذه التشكيلة الجديدة للمجلس -مثلما أوضحه السيد غلام الله- لتعكس الزخم الثقافي الذي تزخر به الجزائر، مضيفا أن "الإباضية على سبيل المثال، هي تراث جزائري أصيل و رافد أساسي في ثقافتنا و اجتهادنا الديني، يثريه ما ورثناه عن الفقه الحنفي خاصة في موضوع الأوقاف".و بعد أن ذّكر بأن المجلس الإسلامي الأعلى لا طالما عمل على "تفضيل و تقديم خطاب الاعتدال و الوسطية و نبذ التطرف و مكافحة الإرهاب"، أكد السيد غلام الله بأن التشكيلة الجديدة لهذه الهيئة ستواصل العمل على نفس المنهج من خلال السهر على "تقوية روح الاجتهاد و التجديد، و ذلك بالاستلهام من المرجعية الدينية الوطنية و الدعوة إلى تثمين المشترك الإنساني (...) مع الوفاء للمذهب المالكي المتضمن لقيم تناغمت عبر التاريخ مع الطبيعة المغاربية-الأمازيغية".و من جهة أخرى، استعرض رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الخطوط العريضة لمختلف المهام المنوطة بهذه الهيئة التي أكد أنها ستجتهد في مواكبة النشاط المسجدي الذي يرى بأنه "يتعين عليه أن يتبنى خطابا تجديديا متحررا من الطائفية التي باتت تهدده و النقابية المهنية التي ابتعدت به عن دور الريادة"، علاوة على كونه سيعمل مع الجهات المعنية على "تأصيل الفتوى و حمايتها من الفوضى و التأثير السلبي للإعلام الديني الموجه و التطرف و السقوط في براثن التدين المغشوش و التمذهب الطائفي السري"، يضاف إلى كل ذلك "حماية الإسلام من أن يستغل في تجنيد الجماعات الإرهابية"

للإشارة، تضم التشكيلة الجديدة للمجلس و المعينة بمقتضى مرسوم رئاسي كل من : كمال بوزيدي و محمد بوجلال و وسيلة خلفي وعبد المالك برطال و عبد القادر بوعرفة و سعيد بويزري و سامية قطوش و كذا مأمون القاسمي الحسني و بن عمر حمدادو و مصطفى بن صالح الباجو و عبد الكريم دباغي و أحمد بن مالك و يوسف المهدي و مبروك زيد الخير.و على صعيد آخر، رد السيد غلام الله على الجدل الذي أثاره مؤخرا قرار وزارة التربية الوطنية بحذف البسملة من بعض الكتب المدرسية و الذي لا يرى فيه إشكالا يذكر، حيث قال "رأيي الشخصي هو أن البسملة مجرد عنوان على غرار + الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية+ و وجودها لا يعني أن كتاب الرياضيات او الفيزياء هو كتاب ديني كما أن حذفها لا يؤثر من الناحية المادية على الكتاب، غير أننا سوف نقترح على الوزيرة إدراجها في الطبعات المقبلة للكتاب المدرسي، للإشارة إلى أن الدولة الجزائرية دينها الإسلام".كما أوضح في ذات الصدد بأنه لم يتم استشارة المجلس عند إعداد المناهج الدراسية لعدم اكتمال تشكيلته، غير أن الهيئة "ستقوم من الآن فصاعدا بموافاة وزارة التربية الوطنية بالملاحظات الإيجابية أو السلبية إن وجدت"، مع المساهمة  في "إصلاح المنظومة التربوية (...) و في مقدمة ذلك التجديد و التحسين في تدريس  التربية الدينية و العلوم الإنسانية"

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات