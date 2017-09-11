قطاع التربية والتعليم العالي بالعاصمة يتعززان بـ 9000 مقعد بيداغوجي

كشف مدير الولائي للتجهيزات العمومية محمد بركون، عن تعزيز قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بولاية الجزائر مع نهاية 2017 بقرابة 9000 مقعد بيداغوجي، ضمنها ما يناهز 5000 مقعد في الطورين المتوسط والثانوي وقرابة 4000 مقعد بيداغوجي جامعي و4000 سرير، فضلا عن هياكل جامعية على غرار مطاعم مركزية ومكتبات.

أفاد بركون أنه بالنسبة لقطاع التربية سيتم الانتهاء بصورة كاملة من أشغال إنجاز 4 ثانويات بطاقة استيعاب 4000 مقعد بيداغوجي ومتوسطة بطاقة استيعاب 720 مقعد في أجل أقصاه نهاية سبتمبر الجاري، إلى جانب 4000 مقعد بيداغوجي جامعي بالمركب الجامعي بالجزائر 2 الذي يوجد ببوزريعة وهو في طور الإنجاز، وكذا قرابة 4000 سرير بإقامة الجرف ومكتبة بجامعة الخروبة ومطعم مركزي جامعي بجامعة الجزائر 3 دالي براهيم في غضون ديسمبر المقبل، بغية تعزيز الهياكل التربوية والجامعية، في انتظار أن تسلم تدريجيا باقي المشاريع التي هي طور الإنجاز.

أفاد المسؤول ذاته، أنه تم الانتهاء 100 بالمائة من أشغال إنجاز ثانويتين بطاقة 2000 مقعد بيداغوجي سعة كل واحدة منها 1000 مقعد بيداغوجي، تقع الأولى ببلدية السحاولة سلمت يوم 31 أوت المنصرم، وكذا ثانوية أخرى بطاقة 1000 مقعد بيداغوجي ببلدية برج البحري، وتم تسليمها أيضا في 30 أوت الماضي، وذكر أنه سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز ثانويتين توفران 2000 مقعد بيداغوجي تقعان بكل من بلديتي باب الزوار وبرج الكيفان سعة كل واحدة منهما 1000 مقعد، والتي من المنتظر تسليمهما في 30 سبتمبر الجاري، حيث سيتم توصيلها بالغاز والكهرباء في انتظار استغلالها مستقبلا، وفيما يتعلق بالطور المتوسط فإنه ينتظر استلام متوسطة جديدة بطاقة تقدر بـ 720 مقعد تقع بحي بايسي بالمرجة ببلدية براقي نهاية شهر سبتمبر الجاري. وبخصوص مشاريع قطاع التعليم العالي، أشار إلى أن كلية من 4000 مقعد بيداغوجي على مستوى المركب الجامعي الجديد الذي يوجد في طور الإنجاز بجامعة الجزائر 2 المتكون من 3 أجزاء وصلت نسبة الأشغال فيها إلى 90 بالمائة، وسيتم الانتهاء من أشغالها وتسليمها نهاية ديسمبر المقبل، فيما بلغت في الجناحين "أ" و"ب" نسب متفاوتة تتجاوز 50 بالمائة وخصص له غلاف مالي قدر بـ 7 ملايير دينار.

من جهة أخرى، ذكر المصدر أن قطاع الخدمات الجامعية بالعاصمة تدعم بمطعم مركزي على مستوى جامعة الجزائر 3 يتسع لـ 800 مقعد انتهت الأشغال به مؤخرا بنسبة 100 بالمائة، وسيدعم المرفق قدرة الإطعام حسب المسؤول الولائي، نظرا إلى ارتفاع عدد الطلبة بالمركز الجامعي مع كل موسم جديد، إلى جانب مشروع آخر قيد الإنجاز لإقامة 3756 سرير بالجرف بباب الزوار الذي سيتم تسلميه للوصاية ضمن مشاريع 2017، وأشار إلى أن الأشغال جارية لإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله، والذي سيوفر 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير جديدين، وهذا المشروع يعد قطبا عصريا يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا حسب بركون، حيث يضم عدة تخصصات ويغلب عليه الطابعان العلمي والتكنولوجي.

ذكر المصدر في هذا السياق، أن وتيرة الإنجاز على مستوى القطب الجامعي سيدي عبد الله بلغت 37 بالمائة بالجناح البيداغوجي 20 ألف مقعد، فيما وصلت الأشغال بالإقامة الجامعية 11 ألف سرير نسبة 58 بالمائة، ومن المرتقب استلام جزء من المشروع ممثلا في كلية الأرض والكون وكلية علوم الطبيعة والحياة في غضون نهاية 2018، وأشار إلى أن باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز بالهياكل البيداغوجية بهذا القطب في خمس كليات، وهي كليات الإعلام والاتصال، علوم الهندسة والعلوم الأساسية المطبقة ومكتبة مركزية ومخبر للبحث العلمي، إلى جانب القرية الجامعية ومطاعم وقاعات للمحاضرات والمطالعة ستسلم تدريجيا.

وبخصوص تقدم أشغال مشروع المكتبة المركزية بالقبة التي بلغت تكلفتها 14 مليار سنتيم، أوضح أنها بلغت نسبة 55 بالمائة في حين وصلت أشغال إنجاز مكتبة بجامعة الخروبة تتسع لـ 250 مقعد نسبة 100 بالمائة تم تسليمها في انتظار ربطها بشبكة الغاز والكهرباء لتدخل حيز الخدمة.

بوعلام حمدوش