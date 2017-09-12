في تعليمة وجّهها لبدوي وبن غبريت والولاة

أويحيى يمنع إقامة الحفلات والمخيمات الصيفية داخل المدارس

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الداخلية ووزيرة التربية الوطنية والولاة، عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لتحضيرات الدخول المدرسي، بمنع استعمال المؤسسات التربوية عبر كل التراب الوطني لأغراض غير بيداغوجية، بعدما أصبحت تستغل خلال موسم الاصطياف لتنظيم الحفلات والمخيمات الصيفية، الأمر الذي أصبح يؤثر على طابع احترام المؤسسة، كما شدد أويحيى على ضرورة تهيئة المدارس وتزويدها باللوازم الضرورية خاصة أجهزة التدفئة قبل الفترة الشتوية.



أشار الوزير الأول أحمد أويحيى من خلال تعليمته الموجهة إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي والولاة، عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي عقد يوم 21 أوت الذي خصص لتحضيرات الدخول المدرسي 20017/2018، إلى علمه باستعمال بعض المؤسسات التربوية لأغراض «غير بيداغوجية» خلال موسم الاصطياف، وبلغه أيضا خلال الاجتماع أن هذه المؤسسات أصبحت تستعمل بالفعل لتنظيم مخيمات صيفية أو لتنظيم الحفلات، الأمر الذي يؤثر على طابع احترام المؤسسة، فضلا عن ذلك فإن الكثير من المؤسسات التربوية ما زالت تعاني نقصا كبيرا في اللوازم الضرورية على غرار أنظمة التدفئة والمكيفات.

في السياق ذاته، كلف الوزير الأول أحمد أويحيى الولاة بالسهر على حضر كل استعمال للمؤسسات المدرسية لأغراض غير بيداغوجية، والحرص على أن تكون تزويد المؤسسات المدرسية بأجهزة التدفئة قبل الفترة الشتوية، والشروع في الأشغال الاستعجالية في مجال إعادة التأهيل، لا سيما تلك المتعلقة بموانع التسرب لمنع مياه الأمطار من اجتياح أقسام المدارس خلال فصل الشتاء من أجل استقبال التلاميذ في ظروف لائقة.

من جهة أخرى، فيما يخص تحسين ظروف العمل ستسهر الحكومة في إطار مخطط الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية على رفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية، وكذا المرافقة التابعة لها، عن طريق مواصلة بناء المؤسسات المدرسية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات على ضوء الاحتياجات الجديدة، ويتم ذلك بالتنسيق بين قطاعي التربية والسكن، كما ستكون البطاقة المدرسية محل دراسة استشرافية لتحديد الحاجيات الجديدة التي سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، وسيتم تطوير شبكة المطاعم المدرسية حسب الحاجة، لا سيما عبر المناطق الريفية، وسيتم تكييف تسيير هذه المطاعم مع الواقع الإداري والمالي للبلديات على نحو يسمح بتفادي أي انسداد في استغلالها، بالإضافة إلى تعزيز النقل المدرسي، خاصة في المناطق الريفية، كما سيقدم قطاع الصحة مساهمته بفعالية في قطاع التربية الوطنية من أجل رفع مستوى خدمات الصحة المدرسية.

نبيل شعبان