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"محمد عيسى.. "موسم الحج كان ناجحا وانتظر تقارير فروع البعثة الجزائرية

  12 سبتمبر 2017 - 11:09   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الوطني
"محمد عيسى.. "موسم الحج كان ناجحا وانتظر تقارير فروع البعثة الجزائرية

وصف وزيرالشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم موسم الحج لهذا العام بالناجح وقال في تقييمه الأولي "إن الجزائر كانت متميزة جدا بل كالشامة وسط البلدان العربية في تنظيم الحج حسب شهادة السلطات السعودية"

وأكد وزير الشؤون الدينية لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن التقييم النهائي سيكون بعد ايفاده بكل تقارير فروع البعثة الجزائرية للحج من أجل تقييم آدائها العام ومدى بلوغ الأهداف المسطرة وذلك قبل عقد مجلس وزاري مشترك لاحقا للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه مقارنة بالسنة الماضية والمشاكل المسجلة خلال هذا الموسم.وبالمقابل وفي تقييمه الأولى عدد عيسى الانجازات المحققة وقال " إن الجزائر كانت أول دولة عربية يخرج حجاجها من عرفات، إذ لم تصل الـ10ليلا حتى اتجه جميعهم إلى مزدلفة ومنى ،وهي أيضا الدولة العربية الأولى التي تدخل  بشهادة المسؤولين السعوديين الأرائك الأسرة في مخيمات منى وعرفات وتوفر خيما في منى مصورة بلوحات جبسية عازلة للصوت والروائح ،وهي -حسب المتحدث - الدولة التي جعلت الحجاج يقيمون في عرفات بمخيمات حديثة غير قابلة للاشتعال ومكيفة طبيعيا

ولادتان و 25حالة وفاة طبيعية تم تسجيلها خلال موسم الحج أغلبهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة

وأشار محمد عيسى إلى أن عدد حالات الوفيات المسجلة في البقاع المقدسة قد بلغ 25 حالة وفاة طبيعية أغلبهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة ،فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى لإمرأة  تأخرت عن العمرة وكانت متواجدة على الأراضي السعودية بطريقة غير قانونية ،هذا إلى جانب إحصاء ولادتين لشبلين على الأراضي المقدسة

الطريقة الكركرية هي مسألة سياسية وأمنية لا علاقة لها بالدين 

ولدى تطرقه للطريقة الكركرية أوضح عيسى بأنها مسألة أمنية وسياسية بامتياز مثلها مثل الطائفة الأحمدية ليس لها علاقة بالدين، والهدف من وراءها هو المساس بمنهج الوسطية والاعتدال الذي تنتهجه الجزائر. فالحركة الصوفية في الجزائر-يضيف  وزير الشؤون الدينية والأوقاف- تعد من أقوى الحركات وأكثرها اتحادا ،كونها  تمثل اللحمة الاجتماعية وتدافع عن الهوية الجزائرية وعن وحدتها وأي محاولة  لتخريب هذا النسيج من جهات داخلية أوخارجية يعد أمرا مرفوضا ".وعلى هذا الأساس يردف ضيف الأولى فإن الدولة منتبهة لهذا الوضع ولقد تمت مراسلة  الولاة والمديريات عبر ولايات الوطن  لحماية الزوايا والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي

 

 

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