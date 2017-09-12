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فضيحة حصول سائقين و تقنيين وأقربائهم على بطاقة الصحفي المحترف

وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل

  12 سبتمبر 2017 - 19:28   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل

تتجه وزارة الاتصال نحو مقاضاة مسؤولي مؤسسات إعلامية، استعملوا أختامهم في تزوير شهادات عمل لأشخاص من خارج المجال الإعلامي، حتى يمكنوهم من الاستفادة من بطاقة الصحفي المحترف، التي منحتها الوزارة الوصية للصحفيين منذ قرابة سنتين.

 

 أفادت مصادر مطلعة من وزارة الاتصال، أن الأخيرة قد قررت جر مسؤولي مؤسسات إعلامية إلى أروقة العدالة، بعدما تورطوا في تزوير شهادات عمل، لفائدة أشخاص غير مستحقين، من أجل إرفاقها في الملف الإداري الذي تطلبه اللجنة الوطنية لبطاقة الصحفي المحترف، حتى تمنحهم البطاقة، حيث من المنتظر رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء بعد استكمال التحقيق الذي باشرته الوزارة منذ رمضان الفارط.

ووفقا لما استفيد من ذات المصدر، فإن الوزارة تعكف حاليا على جمع المعلومات الكافية بخصوص أسماء مدراء النشر وأصحاب المؤسسات الإعلامية الذين أصدروا شهادات عمل لصالح  سائقين  وعمال المصالح التقنية وآخرين لا يشتغلون البتة في القطاع، من أقربائهم ومعارفهم، قصد استفادتهم من بطاقة  الصحفي المحترف ، بتهمة  التزوير واستعمال المزور .

وكان وزير الاتصال جمال كعوان، قد أصدر قرارا عشية استلامه مهامه خلفا لحميد قرين، يأمر بفتح تحقيق في ظروف حصول أشخاص على بطاقة الصحفي المحترف، بعد ورود تقارير عن تجاوزات ارتكبتها مؤسسات إعلامية. وأوعز جمال كعوان للمصالح المركزية للوزارة أن تقوم بعملية تدقيق، للتحقق من صحة المعلومات بخصوص توزيع بطاقات الصحفي المحترف، قصد تفادي وقوع البطاقة في يد غرباء عن مهنة الصحافة، لا سيما مع شكوك بخصوص تسليم المصالح المعنية وثائق تبدو صحيحة لكنها مزورة بشكل أتاح لأشخاص الحصول على البطاقة، رغم أنهم لا يستجيبون للشروط القانونية، لأن المعنيين هم الصحافيون دون سواهم. ويتوجب للحصول على البطاقة توفير ملف مكون من صورتين شمسيتين وشهادتي ميلاد وإقامة، بالإضافة إلى بيان النشرية التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو وكالة الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، وكذا إثبات علاقة العمل بين الصحافي ومستخدمه، وتقديم رقم التعريف الجبائي أو أي وثيقة أخرى يُثبت من خلالها الصحفي الممارس بصفة مستقلة أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه. ووفقا لمعلومات من القطاع، فإن بعض مدراء النشر وأصحاب الجرائد الخاصة، استخرجوا شهادة عمل لصالح السائقين العاملين لديهم وكذا المركبين وعدد من أقربائهم، منهم من مكنتهم البطاقة من الاستفادة من رحلات تكوينية نظمتها سفارات دول لفائدة الصحافيين.

حكيمة ذهبي

 

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