الحكومة تطلق القروض "حلال " في البنوك العمومية قبل نهاية السنة

أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أمس إطلاق القروض التشاركية أو ما يطلق عليها "قروض حلال"قبل نهاية العام الجاري، عبر بعض البنوك العمومية

وكشف المتحدث أن بعض البنوك العمومية ستشرع قبل نهاية العام الجاري في منح القروض “الإسلامية” أو ما تعرف بالقروض " التشاركية" لا ربوية، وقال جبار في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، بان بعض البنوك العمومية تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية