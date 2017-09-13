إضراب المقتصدين سيتسبب في تأخير انطلاق الدروس

شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم

ستقاطع اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بداية من اليوم عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية، مما سيتسبب في تأخير إنطلاق الدروس، ويخلق فوضى عارمة في القطاع و يزيد الوضع تأزما، تنديدا بما اعتبرته النقابة بتماطل الوزارة الوصية في معالجة قضايا موظفي المصالح الاقتصادية، وهو ما أجبر هذه الفئة على الدخول في حركة احتجاجية ثانية والتوقف عن العمل يومي 01 و02 أكتوبر المقبل.

أكدت اللجنة أن القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطائهم هامش ربح يقدر بـ 15 بالمائة يعد إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار، مطالبة بإيجاد صيغة بديلة عن عملية تسديد المنحة المدرسية للمعوزين المقدرة بـ 3000 دينار تحفظ كرامة أولياء التلاميذ تبعد المؤسسات التربوية عن العملية، بالإضافة إلى استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين إلى الزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017 وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير خمس سنوات وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد. في السياق ذاته، دعت اللجنة في بيان لها تسلمت المحور اليومي نسخة منه إلى الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية والتنديد بالإجحاف المسلط عليهم مطالبة في الوقت ذاته بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017، مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة، وبعد قرارات وزارة التربية التي وصفتها بالمجحفة قررت اللجنة عدم التدخل في عملية بيع الكتب المدرسية خاصة داخل المؤسسة والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006 ولدخول في إضراب يوم 14 سبتمبر 2017 تضامنا مع زملائهم والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر مديرية التربية لولاية غيليزان، بالاضافة إلى الدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 01 و02 أكتوبر تنديدا بتماطل وزارة التربية الوطنية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.