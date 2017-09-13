محاكمة زعيم الطائفة الأحمدية

إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية

أدانت محكمة مدينة مستغانم، زعيم الجماعة الأحمدية بالجزائر، محمد فالي، الذي ألقي عليه القبض نهاية أوت المنقضي، بالحبس ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية.

نطقت محكمة عين تادلس في ولاية مستغانم بستة أشهر حبسا غير نافذة في حق زعيم ما يسمى بـ الطائفة الأحمدية ، مع تغريمه بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت زعيم الطائفة الأحمدية المدعو محمد فالي بمنزله في بعين الصفراء بولاية النعامة نهاية الشهر الماضي، والملاحق قضائيا من 6 محاكم، لتهم تتعلق بجمع الأموال من دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد، وتشكيل جمعية من دون ترخيص. لتلتمس النيابة العامة بمحكمة عين تادلس بمجلس قضاء مستغانم، عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية غير نافذة، في حقه، بعدما استمعت إلى إفاداته.

وكتب محامي زعيم الأحمدية صالح دبوز أمس، على صفحته الرسمية في الفايسبوك تمّ الحكم اليوم على محمد فالي ، وتابع واصفا محمد فالي بكونه رئيس ما سماها الجماعة الإسلامية الأحمدية في الجزائر، وأضاف دبوز سيطلق سراحه بعد قليل، وأعتقد أنه سيطعن بالاستئناف في هذا الحكم .

يجدر التذكير أن زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، محمد فالي، قد صدرت في حقه أربعة أحكام على الأقل بنفس التهمة منها الإدانة الصادرة عن محكمة بوفاريك والتي قدم بشأنها طعنا لدى مجلس القضاء.

وكان ممثل الطائفة الأحمدية في الجزائر محمد فالي قد راسل رئيس الجمهورية منذ 7 أشهر، يشكو فيها ما وصفه بـ سوء معاملة معتنقي المذهب الأحمدي بالجزائر . كما تضمنت الرسالة شروحات بخصوص هذه الجماعة وأهدافها، إلى جانب اسماء بعض الشخصيات المنتمية إلى هذا التيار الديني المشبوه، والتي لها صدى في الغرب خاصة، لخدمتها أغراض غربية بامتياز، ومن هؤلاء نذكر ظفر الله خان، وهو وزير خارجية باكستان، أول رئيس لمحكمة لاهاي الدولية مسلم أحمدي، وعالم الفيزياء النووي محمد عبد السلام، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء النووية.

وجاءت تلك الرسالة بعد الضربة الموجعة التي تلقتها القاديانية في الجزائر، بعد افتضاح مخططهم المشبوه، الذي يعتمد على الخرافات والضلالات، واستغلال الدين لأغراض مادية، بجمعهم أموال الصدقات والزكاة وتهريبها إلى الخارج، ونشرهم العقائد المحرفة المخالفة صراحة لتعاليم الإسلام.