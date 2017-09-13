اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم

أويحيى يبعث رسائل تهدئة للجزائريين عشية عرض مخطط حكومته

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بعث الوزير الأول أحمد أويحيى رسالة طمأنة إلى الجزائريين، عقب لقائه بالشركاء السياسيين يوم الثلاثاء الماضي، عشية عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، مؤكدا أن رسالة الأمل التي تبعث بها الحكومة إلى الشعب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مبنية على أسس واقعية .

قال أحمد أويحيى في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء غداة لقائه برؤساء الأحزاب التي تمثل الأغلبية في البرلمان وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية، في رده على تعقيبات المعارضة على الطمأنة التي تبعث بها الحكومة للشعب بخصوص الوضع الاقتصادي، رغم ما سماه الظروف الصعبة ، إن رسالة الأمل التي يبعث بها مبنية على أسس واقعية ستتاح الفرصة لشرحها بكل التفاصيل مستقبلا. وأوضح الوزير الأول أن الجزائر تتمتع اليوم بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم، وتسير كبلد في طريق النمو بمصاعبها وبانتصاراتها تحت قيادة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به الجزائر وبالتالي الاستمرار في مسار التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

وأرجع الوزير الأول ما وصفه بـ شحن الجو السياسي إلى قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين، مشيرا إلى أن هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة. ودافع أحمد أويحيى عن إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ عشرين سنة، لا سيما في ظل الحياة السياسية التعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف، مشيرا إلى أنها من الدول القليلة في العالم التي يضم برلمانها 35 حزبا، معتبرا أن هذا التنوع ثروة سياسية للجزائر.

وفي حديثه عن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه أمام البرلمان يوم الأحد، قال أويحيى إن هدفه الأول هو استكمال مسار تنفيذ برنامج الرئيس الذي نال تزكية الشعب في 2014، منوها بمراحل تجسيده خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، من خلال النموذج الجديد للنمو الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2016 والتوجه لإعادة تقويم التوازنات المالية الداخلية، والتوجيه الذي أعطاه رئيس الجمهورية في جوان الماضي للانتقال إلى التمويل غير التقليدي الذي أصبح له الآن مشروع قانون سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني.