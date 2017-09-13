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الدخول الجامعي سيكون يوم 17 سبتمبر

الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية

  13 سبتمبر 2017 - 19:35   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية

تنتهي عملية التسجيلات النهائية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم، التي عرفت فوضى كبيرة جراء سوء التنسيق والمتابعة والنقائص التي رافقت الطلبة الجدد في إجراء العملية قبل الدخول الرسمي الذي سيكون يوم 17 من الشهر الجاري، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الطريق الأنسب للتسجيل مستقلا بعيدا عن الأرضية الإلكترونية التي أرهقت الطلبة.

 

وجد الطلبة المتأخرون عن استكمال التسجيلات النهائية مشكلا كبيرا في تخطي هذه المرحلة من أجل الدخول إلى الجامعة وانطلاق الدراسة بداية من يوم 17 من الشهر الجاري، حيث انعكست الفوضى والنقائص التي رافقت الطلبة منذ بداية العملية بتاريخ 10 من الشهر الجاري في الطوابير الطويلة للطلبة من أجل دفع مستحقات التسجيل فقط، حيث بدأت هذه الفوضى منذ بدء مرحلة إعادة التوجيه، حيث تفاجأ معظم الطلبة برفض تحويلاتهم خاصة ما تعلق بالتوزيع الجغرافي، وهو ما أحدث بلبلة في المؤسسات الجامعية دون استثناء سواء تعلق الأمر بالمعاهد أو الجامعات، وصولا إلى آخر عملية للدخول الجامعي الخاص بهذه السنة، حيث أجمعت التنظيمات الطلابية بعد مراسلتها المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار على ضرورة إيجاد حل للوضع والعودة إلى الطريقة القديمة أو الكلاسيكية في التسجيلات، خاصة بعد النقائص التي سجلتها فيما يخص الاعتماد على الأرضية الإلكترونية أو نظام  البروغرس ، حيث تقدم المئات من الطلبة إلى لجان الدخول الجامعي متسائلين عن وضعيتهم تجاه هذا النظام الإلكتروني، جراء عدم تسجيلهم في الموقع، وبعد ذهابهم إلى مديريات الخدمات الجامعية بالولايات المعنية كانت الإجابة بأنه ستتم مراسلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل إيجاد حلول لمشكلتهم، مما تسبب في غليان وسط الطلبة الجدد مع تخوفهم من الاكتظاظ هاته السنة وتوجيههم إلى إقامات كارثية، لتبقى بذلك المشاكل والفوضى سائدة حتى اليوم الأخير.

أمينة صحراوي

 

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