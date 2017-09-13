صراعات يومية بين أولياء التلاميذ والطاقم الإداري

نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان

تعيش أكثر من 700 مؤسسة تربوية بولاية تلمسان اكتظاظا وصراعات يومية ما بين أولياء التلاميذ والطاقم الإداري، بفعل مشكل الكتاب المدرسي للجيل الثاني الذي يعرف ندرة حادة في العديد من المدارس، خاصة بالمناطق النائية، مما خلق انطلاقة عرجاء للدخول المدرسي.

تسعى مديرية التربية لولاية تلمسان إلى احتواء الوضع من خلال عملية توزيع استعجالية للكتب، وضاعف انقسام مديرية التربية إلى 03 مواقع على خلفية تأخر ترحيل بعض المصالح إلى المديرية الجديدة بمتقنة الرائد من معاناة مصالح المديرية التي وجدت نفسها في مواجهة دخول مدرسي ثلاثي الإبعاد، فبالإضافة إلى مشكل الكتاب نجد مشكل التحاق التلاميذ بالحضانة نتيجة قلة الأقسام وارتفاع الطلبات، مما خلق صراعا يوميا ما بين مديري المؤسسات والأولياء وخلق فوضى في أروقة المديرية، زيادة على توظيف العشرات من الاحتياطين الذين يلقون مشاكلا في الالتحاق لبعد المسافة، وهو ما زاد من عناء مصلحة الموظفين بالولاية التي تعرف ضغطا يوميا عطل التحاقها بمصالحها بالمديرية الجديدة، أضف إلى ذلك مشكل التلاميذ المفصولين الذين يحاولون الرجوع إلى مقاعد الدراسة، بعد تسريحهم نتيجة فشلهم في الانتقال وتجاوزهم السن القانوني.