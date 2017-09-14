بن غبريط...اكتظاظ الأقسام سيعالج بصفة استعجالية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأربعاء، على ضرورة معالجة مشكلة اكتظاظ الأقسام على مستوى المؤسسات التربوية بطريقة "استعجالية".

وأوضح بيان للوزارة التربية، أن بن غبريط، وخلال زيارة مفاجئة قادتها الى المدرسة الابتدائية "الشهيد محمود تركي" ببلدية الشراقة (غرب العاصمة)، ألحت على ضرورة معالجة مشكلة الاكتظاظ بطريقة "استعجالية"، لاسيما بعد أن لاحظت بهذه المؤسسة وجود قسمين يضم كل منهما 43 تلميذا.

وأكدت الوزيرة على ضرورة "تحسين الأداء البيداغوجي وتكييفه حسب مستوى التلاميذ وعددهم داخل القسم".