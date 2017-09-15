كعوان يترأس اجتماع عمل مع المدراء العامين للمؤسسات التابعة للقطاع

ترأس وزير الاتصال جمال كعوان أمس بمقر الوزارة اجتماع عمل ضم المدراء العامين للمؤسسات التابعة للقطاع و هذا في اطار التحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل حسبما جاء في بيان للوزارة

و أوضح المصدر أن هذا الاجتماع الذي عقد بعد تنصيب اللجنة الفرعية للاتصال للانتخابات المحلية قد سمح للوزير "بإبلاغ الاطارات المسيرة لهذه المؤسسات العمومية بالقرارات و التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم

الانتخابات المحلية"

و اضاف المصدر أن السيد كعوان "استمع للإطارات المسيرة بخصوص مختلف التدابير التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحضير للانتخابات المحلية كما تكفل ببعض القضايا تحسبا للاجتماع المقبل للجنة الوطنية"