الجزائر تستضيف الجمعية العامة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري 2020

وافقت الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري على استضافة الجزائر لجمعيتها العامة الخامسة عام 2020, حسب ما أورده بيان للمجلس الدستوري أمس

الجديدة المطروحة امامها, فضلا عن تأثير القضاء الدستوري في دعم سيادة القانون"، وقد استعرض رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, في اشغال هذه الدورة, جهود الجزائر في هذا الشأن, خاصة في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.للعلم فان الجزائر تشغل منصب عضو في مكتب هذه المنظمة العالمية لمدة ست سنوات بصفتها البلد المنظم للجمعية العامة المقبلة