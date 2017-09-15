استئناف الجلسات العلنية يوم 25 سبتمبر لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة

قرر مكتب مجلس الأمة استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الاثنين 25 سبتمبر لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة لتتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر ثم الاستماع إلى رد الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس وكذا تلاوة اللائحة حول مخطط عمل الحكومة يوم الخميس 28 من نفس الشهر, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الجدول تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح, رئيس المجلس, وذلك "لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مخطط عمل الحكومة والتحضير العملي لإجراءات تطبيق النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة وجدولة إعدادها". وأضاف البيان أن مكتب المجلس اعتمد خلال اجتماعه مقترح تنظيم يوم دراسي حول موضوع "النظام الداخلي لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية" يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017. وقد سبق اجتماع مكتب مجلس الأمة, اجتماع أعضاء هيئة التنسيق للمجلس برئاسة السيد بن صالح والاجتماع التشاوري لرئيس المجلس مع رؤساء المجموعات البرلمانية, وذلك بخصوص برمجة وسير الأشغال المتعلقة بتقديم مخطط عمل الحكومة والإجراءات الخاصة بتطبيق النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة