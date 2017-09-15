المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال اكتوبر المقبل

أعلن مدير التنظيم و الشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عمارة لخضر، أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، مما سيسمح لكل مواطن بتسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل.

ولدى نزوله ضيف على حصة نقاش مفتوح للتلفزيون الجزائري قال لخضر :"بالنسبة للمواطنين الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم، هناك مرحلة للطعون الإدارية لمن أودع الملف و لم يتمكن من تسجيل نفسه، بالإضافة إلى المراجعة العادية التي أقرها القانون و التي تمتد من الفاتح إلى 31 أكتوبر"، مذكرا بأن كل الذين سيبلغون سن الانتخاب (18 سنة) في 23 المقبل معنيون بالتسجيلات في القوائم الانتخابية.وأفاد ذات المسؤول بأنه و منذ استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أقر مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر، "لاحظنا إقبال للمواطنين على الأقل بالنسبة للأسبوع الأول الذي سجلنا فيه ما يفوق 141 ألف تسجيل جديد و 143 ألف شطب بما فيهم المتوفين أو الذين غيروا مكان الإقامة"، مؤكدا في ذات الصدد تزايد الإقبال في الأيام الأخيرة على مستوى البلديات.

للتذكير، فقد تم اختتمت امس الأربعاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أغسطس الفارط تحسبا لانتخابات المجالس البلدية و الولائية المقررة ليوم 23 نوفمبر المقبل.ووقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أغسطس الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لهذه الانتخابات.وأشار مخطط الحكومة المصادق عليه يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون" من أجل تنظيم انتخابات محلية "في أجواء هادئة وآمنة وشفافة"، حيث تم في هذا الإطار تنصيب يوم الخميس الفارط اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي وتظم هذه الأخيرة التي يترأسها الوزير الأول احمد أويحيى، وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.