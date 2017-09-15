استحداث ثلاث بطاقات لمعالجة أخطاء التلاميذ في الطور الإبتدائي

استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي، 3 بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في الطور الإبتدائي.

أوضح بومدين بن موسات مستشار في وزارة التربية، أنّ الوزارة خلصت من خلال دراسة استغرقت سنتين إلى استحداث 3 بطاقات، وصرح أن البطاقة الأولى زرقاء، تسمح بمعالجة الصعوبات التي يمكن أن يقع فيها التلميذ في الطور الأول من التعليم الإبتدائي، أما البطاقة الثانية فهي خضراء موجهة لمعالجة صعوبات التلاميذ في الطور الثاني من التعليم الإبتدائي “السنة الثالثة والرابعة”، في حين البطاقة الثالثة برتقالية، تشمل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها التلميذ في السنة الخامسة .

وأضاف بن موسات، أنّه تم تزويد الأساتذة بالمنهاج التي يتم من خلاله التكفل بصعوبات التلميذ سواء في الكتابة، أو الحساب، مضيفا إلى أن، هذه البطاقات تلازم التلميذ طيلة مساره الدراسي إلى غاية تصحيح الأخطاء وتصويبها وتحسين مستوى التلميذ، وحسب المصدر ذاته، فإنّ هذه البطاقات قسمت إلى عدة ميادين تتوافق مع مستوى التلميذ والطور الذي يدرس به، وتخص على سبيل المثال الخط والقراءة والقواعد والإملاء والصرف، واعتبر المتحدث، أنه من بين الأخطاء الشائعة التي يقع فيها تلاميذ السنة الأولى ابتدائي عدم التمييز بين حرفي “الطاء” و”التاء”، وأبرز أن المعالجة البيداغوجية تعد أحد الوسائل الكفيلة بتحسين الأداء الدراسي و تقليص نسب الرسوب والتسرب المدرسي، موضحا، أن الدراسة شملت 9 ولايات انتهت بالحصول على قاعدة بيانات تظم حوالي 500 ألف خطأ متمثلة في اللغات والرياضيات.