إصابة 22 شخصا بتفجير مترو لندن والشرطة تحدد هوية المشتبه به

أعلن مسؤولون بريطانيون عن ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي في قطار مترو أنفاق لندن إلى 22 جريحا، فيما أكدت مصادر أمنية تحديد هوية المشتبه به.

وأوضحت المصادر أنه تم التعرف على شخص، يعتقد أنه متورط في تدبير التفجير في محطة "بارسونز غرين" الواقعة غربي لندن، عن طريق دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وسبق لشرطة لندن أعلنت أن التفجير في مترو أنفاق العاصمة، يعد "حادثا إرهابيا".

وأوضح مارك رولي، كبير ضباط مكافحة الإرهاب، في إيجاز صحفي، أن التفجير نجم، على الأرجح، عن قنبلة يدوية الصنع.

وأضاف أن شرطة لندن تجري التحقيق في الهجوم بدعم من هيئة استخبارات "MI5".