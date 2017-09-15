أسبوعا قبل انتهاء المهلة القانونية لإيداع القوائم

غموض في الأفلان، تأخر في الأرندي وتيهان في جمع التوقيعات عند «حمس» و»العمال»

لم يعش حزب جبهة التحرير الوطني محليات مثل التي يعيشها في موعد 23 نوفمبر 2017، بفعل الفوضى وغياب التنسيق والاستقرار على مستوى القواعد، في الوقت الذي سجل الأرندي تأخرا في استكمال ضبط قوائم مرشحيه رغم الاستقرار الذي يظهر أن يعيشه على مستوى القيادة فقط، ورغم أن الحظ حالف أحزاب كل من العمال وحمس وطلائع الحريات، من حيث هدوء القاعدة، إلا أنها اصدمت بصعوبة إيجاد مترشحين لاستكمال قوائمها.

أغلقت وزارة الداخلية الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية، في الوقت الذي دخلت الأحزاب السياسية المتحمسة لخوض غمار المحليات المقبلة أسبوعها الأخير قبل إيداع قوائم الترشيحات وهي تتصارع من أجل إيجاد طريقة لملء قوائمها، في ظل ظاهرة الهجرة الجماعية من الأحزاب إلى أحزاب أخرى وقوائم الأحرار في أحيان كثيرة، دون الحديث عن قانون الانتخابات الذي منع موظفي الجماعات المحلية من الترشح للانتخابات قبل عام عن تقديم الاستقالة.

المادة 81 من قانون الانتخابات تصعّب مهام ضبط القوائم

عجزت الأحزاب السياسية عن اللحاق بعقارب الساعة الانتخابية المضبوطة بتاريخ 24 سبتمبر، وهو آخر أجل لإيداع قوام الترشيحات، ووجدت نفسها في صراع مع الزمن، وهو الذي لم يتبق منه سوى ثمانية أيام بالضبط، دون أن تتوصل كل الأحزاب إلى ضبط قوائمها بسبب «ندرة» المترشحين، بعدما كانت عضوية المجالس المنتخبة تسيل لعاب الموظفين بالإدارة المحلية، وبوجود المادة 81 من قانون الانتخابات، بات ممنوعا على مستخدمي البلديات والدوائر الترشح، حيث تم توسيعها بموجب مراجعة قانون النظام الانتخابي سنة 2016، مما صعّب مهام المكلفين بجمع الترشيحات على مستوى الأحزاب في ضبط القوائم مبكرا.

تاهت أحزاب سياسية معنية بالمادة 74 من قانون الانتخابات في البحث عن التوقيعات، على غرار حزب العمال، حركة حمس، الأفافاس وطلائع الحريات.

ويقول القيادي في حركة «حمس» فاروق طيفور، إن الوقت المتبقي كاف لاستكمال عملية جمع التوقيعات التي تسير بطريقة عادية، مفندا في تصريح لـ»المحور اليومي» أن تكون الحركة قد لاقت صعوبات في إيجاد مترشحين لأنها «واسعة الانتشار»، ويبقى المشكل فقط في المترشحين الاحتياطيين.

بالنسبة لحزب العمال، فإن الحزب قد وضع آخر أجل لإيداع الملفات أمام المناضلين الراغبين في الترشح بتاريخ 15 سبتمبر (أمس)، ليمر بعد ذلك إلى مرحلة الانتقاء ومن ثم إيداعها. وبخصوص عملية جمع التوقيعات، تحدّث جلول جودي لـ»المحور اليومي» عن عراقيل بسبب ترشح بعض رؤساء البلديات للانتخابات.

فوضى وغموض في الأفلان وتأخر في الأرندي