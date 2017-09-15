استخلاف متوفين ومرضى وآخرين عُينوا في مجلس حقوق الإنسان

بوتفليقة يعدّل قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

وقّع رئيس الجمهورية القائمة الإسمية لأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تمّ تعديلها، بناء على تقرير رفعه رئيسها عبد الوهاب دربال إلى الرئيس بوتفليقة مؤخرا، وفقا للقائمة التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه قد تم إبعاد 18 عضوا واستخلافهم بأعضاء جدد، باقتراح من اللجنة الخاصة المكلفة بذلك على مستوى الهيئة.

تتعلق التغييرات بالقضاة، بن براهيم رحماني، تقية علي، عنصر مصطفى، بن جلول سمير واحمودة نزيهة، الذين تم استخلافهم بالآتية أسمائهم، ديناوي خليصة، جبارني الشريف، بن يوب بشير، صاري عبد القادر وخطابي ليلى، أما فيما يتعلق بأعضاء الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، فقد تم تغيير كل من مصطفى مقيدش وبن عباس سامية واستخلفا ببلجيلالي عبد القادر وميسوم عباس، وبعنوان التمثيل الجغرافي للولايات أنهيت عضوية كل من السعيد بن سونة، طالبي أسعد، قابي يوسف، بوعزيز أحمد، بوخلخال عبد الله، حمراني عبد القادر، خرشي لخضر، عبد المولة محمد، ماضي محمد، حمو بابا واسماعيل بن يوسف وبن بلقاسم خليدة، وتم استخلافهم بكل من قوادري عائشة، باجو مصطفى، بن عمارة أحمد، وجهاني نصر الدين، عزوز كردون، بن عمارة بلقاسم، كنوز صالح، أقناروس أمحمد، تميم سليم، بورقيبة داود وصالح فتيحة. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات علي غرزولي، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أنّ التغييرات في تشكيلة الهيئة التي أحدثها رئيس الجمهورية، جاءت استجابة لتقرير رفعه رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال قبل أسابيع. وتابع محدثنا يوضح، أن دربال أرفق تقريره بأسباب عديدة تتطلب إعادة النظر في تشكيلة الهيئة، من بينها أن أعضاء طلبوا إعفاءهم بسبب أوضاعهم الصحية وآخرين تم تعيينهم في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وهم من فئة الكفاءات الوطنية، أما بالنسبة للقضاة فمنهم من عينهم رئيس الجمهورية مؤخرا في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، كما شملت التعيينات استخلاف أعضاء توفوا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأفاد علي غرزولي، أن الهيئة كانت تعيش فراغا لهذه الأسباب ومع قرب الانتخابات المحلية، لذلك تعين على الرئيس استخلاف الأعضاء الشاغرة مناصبهم. يشترط القانون الأساسي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، على الأعضاء أن لا يكونوا شاغلين لوظائف عليا في الدولة، كما يشترط أن لا يكونوا منتخبين عن أي تشكيلة سياسية أو أحرارا.

حكيمة ذهبي