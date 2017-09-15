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تأطير أدائه بقرار وزاري

تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر

  15 سبتمبر 2017 - 19:40   قرئ 119 مرة   0 تعليق   الوطني
تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر

أطرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لأول مرة الأذان في الجزائر، وفق قرار يحدد كيفية أداء الأذان وصيغته، بعد الفوضى التي عرفها هذا الأخير وما صاحبها من اختلاف الطبوع والأخطاء المرتكبة من طرف بعض المؤذنين، بسبب غياب التكوين في هذا المجال. 

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على ضرورة مراعاة تحسين الصوت في الأذان وضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون الإفراط، وأشار قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أنه يتم إعداد بموجب مقرر يصدر عن وزير القطاع بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان وبمكبرات الصوت، وأشار القرار الذي يعد سابقة في الجزائر بعد الفوضى التي عرفها الأذان بسبب غياب التكوين والتأطير لهذه الفئة، إلى أنه لا يجوز رفع أذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقا للرزنامة الرسمية للمواقيت المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأضاف المصدر أن الأذان الأول لصلاة الفجر يرفع نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني، أما صيغة الإقامة فتكون على نحو «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إلاه إلا الله». أما صيغة الأذان حسب القرار الوزاري الذي أوضح أنه شعيرة دينية الغرض منها إعلام الناس بدخول الوقت الشرعي للصلاة المفروضة، ويكون بألفاظ معلومة مأثورة، وعلى صفة مخصوصة ومن مكان مخصص فتكون بالتثنية على نحو «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله»، وأردف المصدر أن الترجيع بالشهادتين يكون قبل رفع الصوت بهما، في حين نصت إحدى مواد القرار على أن الثويب في الأذان الثاني لصلاة الفجر يكون «الصلاة خير من النوم»، مرتين، أما مادة أخرى فأكدت على أن الأذان يكون بوقوف المؤذن من باب التمهل على رأس كل جملة من الأذان، ورفع الأذان باللفظ العربي ولا يصح بأي لغة أخرى ولو علم بأنه أذان، وكذا يجب مراعاة أحكامه وضمان خلوه من الأخطاء التي تغير المعنى، إضافة إلى المتابعة بين ألفاظه دون فصل بقول أو بفعل. تجدر الإشارة إلى أن إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قال في تصريح سابق، إن الأذان في مساجد الجمهورية سيكون عنوانا لوطنيتنا ومرتبطا بحضارتنا الأندلسية. 

زين الدين زديغة

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