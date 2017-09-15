وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ»

نفت وزارة السكن والعمران والمدينة تحويل مساكن البيع بالإيجار «عدل» الخاصة بمكتتبي 2013 أو ما يسمى بـ»عدل2» إلى الصيغة السكنية الترقوي المدعم المعروفة باسم «أل بي أ» التي لا علاقة لها ببرنامج البيع بالإيجار، وأضافت الوزارة في بيان لها أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج «عدل» إلى غاية توزيع كل الحصص في الآجال المحددة.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة استئناف المشاريع السكنية المتوقفة البالغ عددها قرابة 330 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 87 ألف وحدة تابعة لصيغة البيع بالإيجار «عدل»، سيتم الشروع في إنجازها قريبا، وأشار وزير القطاع عبد الوحيد طمار في هذا الأمر إلى أنّ الأولوية الحالية لقطاع السكن تتمثل في تسريع تفعيل المشاريع السكنية المتوقفة، وأن دائرته الوزارية تعتزم إدخال صيغ سكنية جديدة وإدخال تعديلات على الصيغ الموجودة، مضيفا أن الوزارة تفضل الصيغ السكنية التي لا تقتصر على إعانة الدولة فقط، وقال إنّ الاهتمام يدور حول صيغ تسمح للمرقين العقاريين والمواطنين والجماعات المحلية بالمساهمة في تمويلها. في ذات السياق، أكد وزير السكن السابق يوسف شرفة أنه سيتم توزيع عدد معتبر من المساكن بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن على غرار عين تموشنت وقسنطينة وعنابة، أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد شرفة أنه سيتم غلق ملف عدل 1 نهائيا قبل نهاية السنة، وتحضير ملف عدل 2 واستدعاء كل المكتتبين، كما أوضح أن مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على حصة تتضمن بناء 83 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار ستنطلق أشغال إنجازها خلال شهر سبتمبر الجاري، وأن المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه الحصة قد تم تعيينها، كما أن كل الأغلفة المالية الموجهة لتغطية تكاليف الإنجاز متوفرة، وأبرز الوزير كذلك أن عملية إنجاز برنامج «عدل 2» ستستكمل نهائيا مطلع 2019، متوقعا أن يسلّم جزء كبير من هذا البرنامج سنة 2018. وصادق مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عقود بالتراضي، تتضمن إنجاز قرابة 23 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، تغطي إنجاز مساكن في أربع ولايات، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة وبجاية وقالمة ووهران. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار قد أكد مؤخرا أن إعادة إطلاق هذه الورشات يرد ضمن أولويات مخطط عمل القطاع، مضيفا أن نسبة 50 بالمائة من برامج إنجاز السكنات جاهزة وتنتظر تسوية المشاكل المتعلقة بالعقار.