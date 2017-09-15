خلال قيامها بزيارة مفاجئة لبعض المدارس بالعاصمة

بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مدراء التربية للولايات بمعالجة مشكلة اكتظاظ الأقسام بطريقة «استعجالية»، حيث بلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد قرابة 50 تلميذا، خاصة على مستوى الولايات التي تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا، يعود إلى ارتفاع عدد التلاميذ هذه السنة إلى أزيد من 9 ملايين تلميذ، أي بزيادة تقدر بـ 270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الماضية.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن وزيرة القطاع خلال زيارة مفاجئة قامت بها إلى المدرسة الابتدائية الشهيد محمود تركي ببلدية الشراقة شددت على معالجة مشكلة الاكتظاظ بطريقة «استعجالية»، لاسيما بعد أن لاحظت بهذه المؤسسة وجود قسمين يضم كل منهما 43 تلميذا، كما أكدت الوزيرة ضرورة تحسين الأداء البيداغوجي وتكييفه حسب مستوى التلاميذ وعددهم داخل القسم، مشددة على أهمية ضمان توفر الكتب المدرسية في كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني.

ولاحظت الوزيرة خلال هذه الزيارة توفر الكتب المدرسية لدى التلاميذ في جميع المواد، كما راقبت محضر اجتماع مجلس أساتذة المدرسة الذي يلزم بانعقاده المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي 2017/ 2018 ويتضمن ضرورة معرفة مستوى التلاميذ وتقييمه ومعالجته في أسبوعين قبل الشروع في مباشرة الدروس واستخدام الكتب المدرسية، وكانت هذه الزيارة فرصة لمعاينة سير الأسبوع الأول من الدخول المدرسي ومدى مباشرة تنفيذ المنشور الإطار الذي راسلت به وزارة التربية الوطنية شهر جوان 2017 كافة مديريات التربية على المستوى الوطني. وقامت الوزيرة أيضا بمعاينة سير الدروس بأقسام المدرسة التي تضم 371 تلميذ موزعين على 12 قسما ويؤطرهم 14 معلما، حيث تفقدت القسم التحضيري الذي حرصت الوزارة على توفره في المدارس الابتدائية، كما زارت بقية الأقسام الأخرى وتحاورت مع المعلمين بخصوص منهجية تقديم الدروس وتقييم مستوى التلاميذ.

نبيل شعبان