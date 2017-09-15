على أن يتكرر كل شهر لمدة ثلاثة أيام

عمال البلديات في إضراب وطني بداية من 25 سبتمبر

من المنتظر أن يدخل عمال البلديات بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري في إضراب وطني يدوم إلى غاية 27 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أخرى، حيث سيكون الموعد هذه المرة من ولاية البويرة، على أن يتكرر في الأشهر المقبلة بمعدل ثلاثة أيام من كل شهر، مهددين بالتصعيد وعدم التخلي عن مطالب رفعت منذ أكثر من سنة، منددين بصمت الوصاية.

سيدخل بداية من تاريخ 25 من شهر سبتمبر الجاري عمال البلديات المنضوون تحت لواء نقابة «السناباب» في إضراب وطني يدوم إلى غاية 26 من نفس الشهر الجاري، إلى جانب تنظيم مسيرات ووقفات شهرية مستمرة، بداية من يوم 27 من نفس الشهر، أولها التجمع بولاية البويرة في وقفة سلمية يطالب فيها آلاف العمال بحقوقهم ومطالبهم المرفوعة التي فاقت 13 مطلبا، ويأتي هذا الإضراب الذي توقف لمدة فاقت خمسة أشهر تأكيدا لرفضهم الصمت الذي تنتهجه الجهات الوصية تجاههم. وأوضح الأمين العام لنقابة البلديات كمال بهات أن الإضرابات وسلسلة الاحتجاجات لن تتوقف، حيث سيشن العمال الإضراب الثاني لهم الشهر المقبل لمدة ثلاثة أيام أيضا، خاصة أن إضراباتهم فاقت السنة ورفضت فيها الوصاية بشكل قاطع الاستماع لهم أو حتى فتح باب الحوار معهم بالرغم من الضغوط التي مارسوها، مبرزا أن تعنت الجهات الوصية ورفض فتح أبواب الحوار ليس بالحل، إنما هو دافع لمواصلة إضرابهم الشهري، على أن تتجه الاحتجاجات نحو التصعيد حتى لو كان ذلك على حساب أجورهم وكذا المضايقات التي يتعرضون لها، أمام المطالب التي لم تلب، خاصة إذا تعلق الأمر بالأجور القاعدية وكذا المنح، بالإضافة إلى ملف العمل وفق عقود مؤقتة لبعض العمال، مطالبين بتحويلها إلى عقود دائمة، خاصة أنهم يشغلون مناصبهم منذ عدة سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن إضراب عمال البلديات قد تجاوز السنة، وبالرغم من التصعيد الا أن الجهات المعنية لم تكلف نفسها عناء الاجتماع بهم.

أمينة صحراوي