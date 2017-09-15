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أقر بمجانية العمليات الجراحية في القطاع العام، حزبلاوي:

«هنالك منظومة علاجية واحدة لتسيير القطاعين العام والخاص»

  15 سبتمبر 2017 - 19:50   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
«هنالك منظومة علاجية واحدة لتسيير القطاعين العام والخاص»

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي أن هناك منظومة صحية علاجية واحدة بالجزائر، تضمن تسيير القطاعيين العام والخاص، مشددا حرصه على أهمية عملية التلقيح التي أوضح أنها إجبارية، مشيرا إلى مجانية العمليات الجراحية التي تقام على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية.

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات خلال تدشينه عيادة طبية جراحية بولاية عين تموشنت: «الطبيب لما اختار مهنة الطب فقد وقع عقد مع المريض، وعليه فإن المنظومة العلاجية في الجزائر واحدة، لا تفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، تخضع كلها لسلطة مدراء الصحة بالولايات»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك في التكفل بصحة المريض ضمن إطار المنظومة الصحية، وهو ما يفسر تعليمات الوزارة بخصوص إشراك الأطباء الأخصائيين الخواص وتدعيم قائمة نظام العلاج والمناوبة بالقطاع العام لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية، حسبما يكفله قانون الصحة 85/05، داعيا إلى تكريس التكوين المستمر لفائدة المنتسبين للقطاع الخاص من أطباء وشبه طبيين. وذكّر بالمناسبة بأهمية الإحصائيات الخاصة بالأمراض المتنقلة وغير المعدية وكذا نسب الوفيات في الولادات ولدى النساء الحوامل، التي تدل على واقع القطاع، كما شدد حرصه على أهمية عملية التلقيح التي أكد أنها إجبارية وأن من الضروري فيها إشراك أولياء التلاميذ وكذا تكثيف العمل التحسيسي الخاص بالعملية لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على صحة الأطفال. ودعا الوزير إلى تشجيع عمليات الاستشفاء المنزلي التي حققت نتائج إيجابية، باعتبار أن  العملية تكتسي خصوصية بالغة.

نادية حدار

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